Trưởng Ban Giám khảo Miss World VN 2021: Thành viên giám khảo do BTC mời

(VTC News) -

Trên mạng xã hội đang có làn sóng chỉ trích việc mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo cuộc thi Miss World Việt Nam 2021 với lý do ca sĩ này không xứng đáng; có những chỉ trích nhắm đến nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi.

Trả lời vấn đề trên, nhà báo Lê Xuân Sơn nói: "Theo tôi được biết thì việc này xuất phát từ một tài khoản Facebook có tên là Lão Chăn Bò và lan đi rất nhanh. Không biết vô tình hay cố ý nhưng Lão Chăn Bò không nắm được đơn vị nào tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021, cũng không phân biệt được trưởng ban tổ chức (BTC) và trưởng ban giám khảo (BGK) là hai vị trí khác nhau".

Ông Sơn cho biết, chọn và lập BGK là chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của BTC chứ không phải của BGK hay trưởng BGK; cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam không phải do báo Tiền Phong tổ chức và ông không phải là trưởng BTC: "Đây là cuộc thi do Công ty Sen Vàng, đơn vị đối tác của chúng tôi trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức, người của công ty làm trưởng BTC. Và đương nhiên, ai làm giám khảo không phải do tôi chọn và quyết định. Tôi là người được BTC cuộc thi mời vào BGK và được đề nghị làm trưởng ban thôi".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là thành viên BGK Miss World Việt Nam 2021.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho hay, khi mời ông, BTC có thông báo về thành phần BGK. Hầu hết trong số họ, bao gồm cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đã được công bố và ra mắt trong một lễ long trọng được truyền thông rộng rãi từ ngày 1/4. Từ đó cho đến thời điểm trước khi tài khoản Lão Chăn Bò lên tiếng, không thấy ai có ý kiến gì. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng được mời và đã làm giám khảo ở một số cuộc thi, kể cả thi hoa hậu. Việc ồn ào kể trên có khả năng liên quan đến lùm xùm mới đây xung quanh việc các nghệ sĩ làm từ thiện.

Về các thông tin xấu liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng được tung ra trong bài mà Lão Chăn Bò đăng tải, Trưởng BGK Miss World Việt Nam 2021 nói: "Tôi không biết hầu hết những thông tin trong đó đúng hay sai, vì họ chỉ nói như vậy mà không đưa ra bằng chứng. Nếu các thông tin đó chính xác thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải bị các cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hoặc tư cách. Còn nếu các thông tin đó sai thì có lẽ anh Hưng nên xem xét kiện người tung ra nó. Về phía mình, tôi cũng đang nhờ xác minh những thông tin đó".

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, ông nhận lời làm trưởng BGK Miss World Việt Nam 2021 do cuộc thi được lên kế hoạch để kết thúc vào mùa thu năm nay, tuy nhiên dịch bệnh khiến nó bị lùi sang khoảng tháng 3, tháng 4 năm sau. "Điều này khá là khó cho tôi vì đó là thời gian cao điểm cho các hoạt động lớn của báo Tiền Phong, trong đó có các hoạt động kỷ niệm ngày 26/3, tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài, giai đoạn cuối của chuỗi ngày hội Chủ nhật đỏ. Tôi đã trao đổi điều này với BTC để họ có phương án phòng khi tôi không bố trí thời gian tham gia được", ông Sơn nói.