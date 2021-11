Trước ồn ào ly hôn, Diệp Lâm Anh có vị trí thế nào trong showbiz?

Để quảng bá cho chuỗi cửa hàng trà sữa của mình, Diệp Lâm Anh từng mời hai ngôi sao Hàn Quốc là So Ji Sub và Ji Chang Wook tới dự sự kiện khai trương. Năm 2017, khi Diệp Lâm Anh mời So Ji Sub, nhiều người tỏ ý nghi ngờ vì anh là sao hạng A tại Hàn Quốc, hiếm khi xuất hiện trong các hoạt động thương mại. Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Ở Hàn Quốc, So Ji Sub không dự sự kiện. Đến đám cưới của Song Hye Kyo, anh còn đi cửa sau, xuất hiện rất kín kẽ. Thực sự là tôi có mối quan hệ thân tình với người làm trong công ty quản lý của anh ấy". Để mời được tài tử "Giày thủy tinh", Diệp Lâm Anh phải tuân thủ nhiều điều kiện khắt khe như thiết kế, dựng chương trình 3D cho ê-kíp So Ji Sub xem trước cùng danh sách khách mời (chỉ gồm 50-60 người, trong đó có dàn sao hạng A), số nhân viên bảo vệ cho So Ji Sub lên đến 30 người,.