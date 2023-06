Trước màn diễn gây sốt, Chủ tịch Trần Hùng Huy từng đóng quảng cáo

Trong buổi gala kỷ niệm 30 năm thành lập một ngân hàng, Chủ tịch Trần Hùng Huy đã gây sốt khi trình diễn hai ca khúc Always remember us this way và Cô đơn trên sofa. Màn biểu diễn đánh đàn, hát và nhảy dưới mưa của anh ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên các trang mạng xã hội.

Theo thống kê của YouNet SocialTrend, màn trình diễn có một không hai này đạt top 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc hot nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ (tính tới 13h ngày 6/6/2023). Độ hot của nó thậm chí còn vượt qua cả chương trình Rap Việt mùa 3.

Màn trình diễn của Chủ tịch Trần Hùng Huy hot hơn cả chương trình Rap Việt mùa 3.

Với khả năng nhảy và hát thuần thục, Chủ tịch Trần Hùng Huy khiến người xem bất ngờ. Bên dưới bài đăng về màn biểu diễn của anh, nhiều người bình luận: “Chủ tịch hát hay, nhảy giỏi không kém gì các ca sĩ” hay “Đích thị là tổng tài ngoài đời thực, đã tài giỏi, đẹp trai lại còn biết đàn hát”.

Thậm chí, có không ít người bày tỏ mong muốn được làm việc cùng Trần Hùng Huy sau khi xem màn trình diễn này: “Ước gì được làm việc với một người sếp nhiệt huyết như vậy. Cần lắm những màu sắc thế này trong doanh nghiệp để mọi người máu lửa hơn trong công việc”.

Chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát Always remember us this way, vị chủ tịch 45 tuổi nói: “Tôi chọn bài này là vì muốn cảm ơn những người sáng lập đi trước, những banker đã luôn tin tưởng công ty và tôi cũng giống như bài hát có câu You find the light in me that I couldn’t find (tạm dịch: Bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi, thứ mà tôi không tìm thấy)".

Always remember us this way là bài hát nổi tiếng của Lady Gaga. Bài hát này từng nhận đề cử Grammy ở hạng mục Bài hát của năm và nhận chứng nhận Bạch kim ở thị trường Mỹ.

Bên cạnh Always remember us this way, màn trình diễn Cô đơn trên sofa cực “bốc lửa” của Trần Hùng Huy cũng khiến dân tình tò mò và khen ngợi. Ca khúc hit của Hồ Ngọc Hà nhờ đó cũng được nhiều người tìm nghe lại sau 7 tháng ra mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Trần Hùng Huy khoe tài lẻ. Trước đó tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập cơ quan, anh cũng đốt cháy sân khấu với một loạt hit như Ngày mai em đi, Attention hay Uptown Funk. Anh cũng từng xuất hiện trong đoạn quảng cáo 14 năm trước trên sóng truyền hình. Ít ai ngờ rằng chàng trai khôi ngô mặc sơ mi màu xanh nhạt trong đoạn quảng cáo ngày trước nay trở thành Chủ tịch của chính ngân hàng này.

Chủ tịch Trần Hùng Huy sinh năm 1978 và là người trẻ tuổi nhất trong đội ngũ lãnh đạo của một ngân hàng. Anh lấy bằng tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ. Hiện Hùng Huy nắm giữ 115.730.000 cổ phiếu ngân hàng mình lãnh đạo với trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ về công việc và cuộc sống hàng ngày.

(Nguồn: Vietnamnet)