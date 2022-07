Trước Kim Duyên, nhiều mỹ nhân Việt nhận 'gạch đá' vì sai kiến thức

(VTC News) -

Là người nổi tiếng nên các sao luôn phải cẩn trọng trong mọi phát ngôn. Những câu nói sai có thể khiến họ bị cộng đồng mạng chê trách và ảnh hưởng không nhỏ đến công việc. Đã rất nhiều lần, sao Việt dính "phốt vạ miệng" vì sai kiến thức cơ bản.

Kim Duyên: 'Doraemon là nhân vật của Disney'

Kim Duyên đang là đại diện Việt Nam tham gia thi Miss Supranational 2022 (Hoa hậu Siêu quốc gia) diễn ra tại Ba Lan. Mới đây, cô khiến dân ầm ầm bàn tán, chê trách với câu trả lời sai kiến thức ngay tại cuộc thi này. Khi nhận câu hỏi về "nhân vật Disney yêu thích nhất" thì Á hậu Kim Duyên trả lời bằng tiếng Anh rằng đó là Doraemon, đến từ Nhật Bản trong sự ngỡ ngàng của nam MC.

Kim Duyên gây tranh cãi bởi lỗi sai kiến thức căn bản khi thi quốc tế.

Sau câu trả lời Doraemon là "nhân vật Disney" của Kim Duyên, MC đã khéo léo an ủi đại diện Việt Nam: "Dù hỏi về Disney nhưng bạn vẫn có quyền đưa ra hình tượng yêu thích của riêng mình! Điều đó cũng tốt thôi!". Trước ý kiến trái chiều về phát ngôn thiếu kiến thức, Á hậu Kim Duyên tỏ ý thất vọng về phần thi của mình. Cô xin lỗi và cho biết đã không nghe rõ câu hỏi nên trả lời sai.

Mâu Thuỷ: 'Hà Giang, Lai Châu thuộc miền Trung'

Mâu Thủy cũng từng bị cộng đồng mạng "ném đá" khi nhầm lẫn kiến thức địa lý cơ bản. Cụ thể, trong bài viết kêu gọi chung tay ủng hộ người dân vùng lũ Hà Giang, Á hậu Hoàn vũ 2017 viết: “Ngay lúc này đây, biết bao đồng bào Hà Giang, Lai Châu đang gồng mình chống lũ. Giờ đây, cần lắm sự chung tay giúp đỡ của tất cả chúng ta, để giúp phần nào san sẻ những khó khăn, những thiệt hại mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu”.

Mâu Thuỷ nhầm lẫn về địa lý.

Nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng khi Á hậu sai kiến thức cơ bản, bởi ai cũng biết Hà Giang, Lai Châu là các tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn nghi ngờ về trình độ học vấn của Mâu Thủy trước sai lầm tai hại này.

Phạm Hương: 'Máu đông lại trên vết thương là nước màu vàng'

Năm 2016, trong gameshow Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 có sự tham gia của Hoa hậu Phạm Hương, MC đặt câu hỏi cho người đẹp: “Hãy cho biết máu chảy ra khi đông lại có một ít nước màu vàng trên vết thương, đó là gì?”. Sau vài phút bối rối, Phạm Hương câu trả lời là “nước màu vàng” trong khi đáp án chính xác phải là “huyết tương”. Điều này khiến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bị chê là hổng kiến thức cơ bản về môn Sinh học. Tuy nhiên, cũng có người xem đây chỉ là lỗi sai do cô hồi hộp và căng thẳng.

Hoa hậu Phạm Hương bị chỉ trích về kiến thức.

Chi Pu: 'Nòng nọc là con của cá'

Chi Pu cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng khi bị hổng kiến thức đến mức khó tin, dù cô học RMIT - ngôi trường được mệnh danh "chỉ dành cho con nhà giàu". Khi được hỏi: "Con của con ếch là con gì?", nữ ca sĩ không thể trả lời nổi. Cô thậm chí tỏ ra hoang mang, không tin tưởng khi khán giả ở dưới nhắc bài là "nòng nọc".

Chi Pu kiến dân mạng "bó tay" vì sự ngô nghê.

Chi Pu ngây ngô hỏi lại: "Nòng nọc là con của cá chứ nhỉ, vì em thấy toàn ở chung một chỗ". Để nhấn mạnh thêm sự thiếu hiểu biết của mình, cô tiếp tục hỏi: "Con nòng nọc như thế nào, sao lại thành con ếch được?". Đến lúc này, MC buộc phải nói cô nàng về nhà tra Google.

Minh Hương: 'Pháp có đường biên giới với Úc'

Trong chương trình Ai là triệu phú được phát sóng năm 2017, diễn viên Minh Hương khiến khán giả thất vọng vì nghĩ nước Pháp có đường biên giới với Úc. Cụ thể, khi MC đưa ra câu hỏi: “Nước Pháp có đường biên giới với quốc gia nào” kèm theo 4 đáp án là Bỉ, Úc, Nhật Bản và Uruguay, diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" phải dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân.

Đặc biệt, khi được hỗ trợ đáp án là Bỉ, nữ diễn viên cặn kẽ hỏi lại: “Có chắc không anh, Bỉ hay Úc?”. Chính câu nói đó khiến Minh Hương nhận nhiều chỉ trích vì Úc có khoảng cách địa lý rất xa với Pháp, và ở một châu lục khác. Khán giả sốc vì câu hỏi này không quá khó nhưng lại có thể làm khó được một BTV truyền hình như Minh Hương.

Minh Hương gặp khó khăn ở câu trả lời không quá khó.

Cô cũng giải thích đã nghĩ đến đáp án là Bỉ, nhưng do tâm lý ngồi ghế nóng khá run nên cô quyết định sử dụng quyền trợ giúp để có thêm tự tin vào câu trả lời của mình.

Khánh Vân: 'Đèo Hải Vân xuất hiện trong thơ Bà Huyện Thanh Quan'

Trong chương trình Đi Việt Nam Đi - Vietnam Why Not, Hoa hậu Khánh Vân đã trả lời sai câu hỏi: "Ngọn đèo nào xuất hiện trong bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan với hình ảnh 'Cỏ cây chen đá, lá chen hoa?". Cô đưa ra đáp án là đèo Hải Vân trong khi chính xác phải là đèo Ngang. Sau đó người đẹp giải thích đây là "chiến thuật" của đội để mình bị loại và đi nhắc bài cho hai người chị, nhưng lý do mà Khánh Vân đưa ra không được khiến khán giả dễ dàng chấp nhận.

Hoa hậu Khánh Vân giải thích cô cố ý dùng chiến thuật nên trả lời sai.