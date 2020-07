Trước khi xác định dương tính với nCoV, 11 bệnh nhân ở Đà Nẵng đi những đâu?

Tối 27/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp 11 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể, ngày 10/7 bệnh nhân N.D (63 tuổi, BN422, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhập viện tại khoa Tim mạch can thiệp, thuộc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng. Người này ở cùng phòng với mẹ của bệnh nhân416.

Tối 18 và 19/7, bệnh nhân về nhà và trong 2 ngày này có tổ chức ăn nhậu với em ruột và con rể tại nhà ở phường Hòa Minh.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng được phong tỏa, cách ly.

Ngày 20/7, bệnh nhân vào lại khoa Tim mạch can thiệp, thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao và ho và ngày 25/7 được làm xét nghiệm dịch hầu họng, xác định dương tín với nCoV.

Bệnh nhân khai vào các ngày cuối tuần có đi nhà thờ Ngọc Quang, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thường xuyên uống cà phê tại cà phê Loan ở Nguyễn Huy Tự, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và ăn bún tại quán bà Thịnh (tổ 81, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Bệnh nhân L.Đ.H (26 tuổi, BN421, trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), là bác sĩ tại khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng, đang ở cùng bố, mẹ tại đường Trần Cao Vân.

Buổi sáng các ngày 20 đến 23/7, bệnh nhân ăn sáng tại Limousine Cafe, 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Chiều 23/7, bệnh nhân uống cà phê tại Demen Coffee House (89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), sau đó đi dạo tại khu vực bờ sông Hàn thuộc đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Tối 23/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho khan nhưng không điều trị gì. Đến ngày 24/7, bệnh nhân uống cà phê tại Coffee Highland (203, Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê.

Sáng 25/7, bệnh nhân ăn sáng tại quán trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu.

Chiều 25/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 26/7 được xét nghiệm máu và đến sáng 27/7 được đưa vào điều trị cách ly tại khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân H.T.T. (41 tuổi, BN423, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.

Buổi sáng các ngày 20 đến 25/7, bệnh nhân ăn sáng tại nhà và quá bún trên vỉa hè đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, ăn trưa và ăn tối tại nhà và tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24/7, có tiếp xúc với ca bệnh số 416 trong khoảng thời gian 3 phút. Ngày 26/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với nCoV. Sáng 27/7, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. bệnh nhân không tham gia hoạt động tại phòng mạch tư nào khác.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện nghiêm việc giám sát sau khi áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly.

Bệnh nhân N.T.M.L (58 tuổi, BN424, trú đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), hộ lý tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.

bệnh nhân hiện đang ở nhà với 2 con trai tại đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê.

Buổi sáng các ngày từ 20 đến 25/7, bệnh nhân ăn sáng tại các quán trên vỉa hè cạnh cổng Trường Tiểu học Lê Quang Sung và tại địa chỉ 265 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, ăn trưa và ăn tối tại nhà và tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong các ngày từ 20 đến 25/7, bệnh nhân có mua thức ăn tại vỉa hè dọc địa chỉ 46 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Ngày 22/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho nhưng không điều trị gì. Đến ngày 26/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với nCoV, sáng 27/7 đưa vào khu cách ly tại ngay tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân N.K (55 tuổi, BN431, trú đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Bệnh nhân đang ở nhà với vợ, con trai, con gái, con dâu và cháu nội tại đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Từ ngày 11 đến 23/7, bệnh nhân nằm cùng phòng với mẹ của ca bệnh 416 tại Khoa Tim mạch can thiệp - Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng và ra viện ngày 23/7.

Ngày 24/7, bệnh nhân vào lại khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận. Chiều 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, mệt nhiều nên đến khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày.

Sau đó bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với nCoV. Tối 26/7, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân B.T (70 tuổi, BN428, trú phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam), cùng con trai tại phường Minh An.

Ngày 9/7, bệnh nhân thấy tức ngực, mệt vào nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 9/7 đến nay bệnh nhân được điều trị tại khoa Nội - Tiết Niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong thời gian bệnh nhân không được ai đến thăm, chỉ được người nhà chăm sóc là B.D, B.E và B.T.

Bệnh nhân N.T.L (54 tuổi, BN429, trú phường Hòa hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), bị suy thận mạn giai đoạn 5.

Ngày 19/7, bệnh nhân thấy mệt nhiều nên người nhà đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tại khoa Nội Thận - Tiết niệu đến nay.

Trong thời gian nằm viện, chỉ có con trai, con gái vào chăm bệnh (T.N. T.V, T.N.T.V, T.L.T). Ngày 26/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho thấy dương tính với nCoV.

Đà Nẵng điều tra dịch tễ, đưa những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 vào cách ly tại khu ký túc xá phía Tây.

Bệnh nhân N.T.H.T (24 tuổi, BN425, trú xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 23/7, bệnh nhân tiếp xúc với các nhân viên y tế có tiếp xúc gần với ca bệnh 418, không tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh 418. Tối 23/7, bệnh nhân về nhà ăn tối với gia đình tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sáng 24/7, bệnh nhân lên khoa Hồi sức tích cực làm việc.

Trưa 24/7, bệnh nhân có qua nhà đồng nghiệp tại đường Trần Cao Vân. Chiều 24/7, bệnh nhân đi InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cùng đoàn Bệnh viện Đà Nẵng.

Tối 24/7, bệnh nhân ăn tối tại nhà hàng Cua Biển - 112 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trưa 25/7, bệnh nhân ăn trưa tại Khách sạn Công đoàn - 2 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng và chiều về Bệnh viện Đà Nẵng làm việc.

Ngày 26/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với nCoV.

Bệnh nhân T.T.P (45 tuổi, BN427, trú thôn Hòa Thọ, Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Bệnh nhân khai phát hiện suy thận cách đây 4 tháng. Ngày 2/7, bệnh nhân thấy mệt nhiều nên người nhà đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tại khoa Thận - Nội tiết đến nay. Ngày 24/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt và khó thở.

Trong thời gian bệnh nhân nằm viện từ ngày 9/7 đến nay chỉ có vợ chăm sóc, không có ai đến thăm. Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho thấy dương tính vowisn nCoV và được đưa vào cách ly tại khoa Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân T.T.N.V (33 tuổi, BN430, trú đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo người nhà, bệnh nhân nhập viện từ ngày 23/6 đến ngày 26/7 được xét nghiệm dịch hầu họng cho thấy dương tính với nCoV. Chiều 27/7, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại khoa Nội Thận - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, chỉ có chồng, em gái vào chăm bệnh (chồng: H.Q.B, em gái: T.T.S)

Bệnh nhân T.T.P (62 tuổi, BN426, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), đang ở nhà với chồng và con trai tại địa chỉ ở xã Hòa Khương.

Tối 17/7, bệnh nhân khó thở, mệt nhiều nên đến khám và được điều trị tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho và được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với nCoV. Đến chiều 27/7 được đưa vào cách ly tại khoa Nội Thận - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong vòng 14 ngày qua bệnh nhân chỉ ở nhà và đến điều trị tại khoa Nội Thận - Tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng.