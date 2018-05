Trung úy công an đột nhập kho vũ khí trộm hàng loạt súng mang bán

Trong vòng 1 năm, Trung úy Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) nhiều lần đột nhập kho vũ khí của công an huyện này lấy trộm súng, đem bán ra cho người ngoài lấy hơn trăm triệu đồng.

Sáng 3/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Chiến (SN 1986, cán bộ Công an huyện Krông Bông) về hành vi Chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, trong ca trực đêm vào tháng 2/2017, Chiến đã dùng chìa khóa (làm thêm từ chìa khóa của cán bộ phụ trách công tác quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ Công an huyện Krông Bông) đột nhập kho vũ khí công an huyện lấy 2 khẩu súng K59, 1 khẩu súng CZ75, 1 khẩu súng K54 và đạn của các loại súng này.

Sau khi lấy được súng, Chiến bán cho vợ chồng Võ Trần Duy (SN 1979, ở xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) với giá hơn 100 triệu đồng, và dùng lại số tiền này để trả nợ cho vợ của Duy.

Đến tháng 10/2017, Chiến tiếp tục đột nhập kho vũ khí của công an huyện này lấy trộm 1 khẩu súng CZ83 kèm đạn, rồi thông qua Nguyễn Vĩnh Đủ (người quen của Chiến - hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch) bán với giá 25 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2017, Duy đã mua của Chiến tổng cộng 6 lần các loại súng khác nhau, cất giấu trong két sắt tại đường Trần Phú (TP. Buôn Ma Thuột) với mục đích sưu tầm.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã bắt thêm 3 người liên quan đến việc mua bán súng của của Chiến.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra.

>>> Đọc thêm: Vây bắt đối tượng trộm súng, đạn trại giam