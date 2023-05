Trung tướng Tô Ân Xô: Phấn đấu kết thúc điều tra vụ Việt Á trong quý 2/2023

(VTC News) -

Chiều 5/5 tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4, trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an dự kiến có kết luận điều tra trong quý 1/2023. Tuy nhiên do sự phức tạp của vụ án, nhiều vụ án liên quan đang phải tiến hành đồng thời nên Bộ Công an đã xin Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gia hạn điều tra.

"Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc và có kết luận điều tra vụ án Việt Á trong quý 2/2023", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô tại buổi họp báo chiều 5/5.

Liên quan đến các vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định tất cả đều đang được Bộ Công an điều tra tích cực, khẩn trương và cơ bản hoàn thành tiến độ.

Về vụ án Việt Á, mới đây nhất, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành - nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều và ông Nguyễn Văn Bình - nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360, Bộ Luật Hình sự.

Ngày 17/12/2021, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) cùng 4 cấp dưới; cựu Giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này. Đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 90 người liên quan vụ Việt Á, trong số này có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế các tỉnh, thành phố. Theo kết quả điều tra, sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành, Phan Quốc Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị y tế để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, nâng khống giá bán lên mức 470.000 đồng/kit xét nghiệm. Công ty này đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, giá kit xét nghiệm được nâng khống khoảng 45%, giúp công ty Việt Á thu về số tiền hơn 500 tỷ đồng. Công ty Việt Á chi “hoa hồng” cho các đối tác với số tiền lên tới gần 800 tỷ đồng. * Vụ án "chuyến bay giải cứu" được Cơ quan an ninh điều tra khởi tố từ cuối tháng 1/2022. Sau gần 11 tháng điều tra, đã có khoảng 30 người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội "nhận hối lộ". Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, ông Trần Văn Dự - cựu Cục phó cùng hai cán bộ dưới quyền là Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn cùng bị bắt về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can khác tại Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ về cùng tội danh; trong đó có ông Nguyễn Quang Linh - Trợ lý của Phó Thủ tướng thường trực; bà Phạm Thị Kim Ngân - cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ hiện là người duy nhất bị điều tra về tội “Môi giới hối lộ” theo điều 365.

