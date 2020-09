Trung thu, be chở lời cảm ơn tới những lương y tuyến đầu chống dịch

Trung thu là dịp sum vầy, nhưng với các nhân viên y tế, càng trong lễ tết, họ càng làm việc nặng nhọc hơn để đem lại mùa đoàn viên cho các gia đình, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19 đặc biệt này. Ứng dụng gọi xe be vừa “chở” đến các y bác sĩ những món quà trung thu giản dị nhưng đầy thành ý.

Món quà trung thu đến với những “điểm nóng”

Địa chỉ mà be cùng ABC Bakery trao gởi quà trung thu cùng những cánh thiệp động viên chân tình chính là các bệnh viện điểm nóng đã đương đầu với cuộc chiến phòng chống Covd-19 suốt thời gian qua, gồm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (2 cơ sở ở Hà Nội), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đón nhận tấm lòng này, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM – BS.CK2 Nguyễn Thanh Trường chia sẻ: “Từ đầu mùa dịch đến giờ, công việc của y, bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện rất áp lực, vất vả. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức và cộng đồng, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì toàn xã hội đều tham gia phòng chống dịch. Chúng tôi cũng gửi lời tri ân đến quý công ty, mạnh thường quân đã chung tay phòng chống dịch cùng chúng tôi”.

“Không chỉ mang lại chất lượng sản phẩm hay dịch vụ thật tốt, be luôn mong muốn trở thành cầu nối giữa người với người, hòa mình vào dòng chảy của xã hội để thực hiện các nghĩa vụ cộng đồng. Ở “be”, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tính nhân văn cũng nên được ưu tiên trên hết. Tôi mong rằng những phần quà Trung thu của be và ABC Bakery là một phần nhỏ để thay lời cảm ơn dành cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu đã hy sinh, tạm gác lại những công việc gia đình, cá nhân để toàn tâm chung sức đẩy lùi đại dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người…” – Bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO beGroup chia sẻ.

Đại diện be và ABC Bakery trao bánh trung thu cho BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Doanh nghiệp thuần Việt kiên trì theo đuổi trách nhiệm xã hội

Đồng hành với nhau trong sự kiện giản dị nhưng ấm cúng, thiết thực này, cả beGroup và ABC Bakery cùng là những doanh nghiệp đầu ngành 100% Việt Nam cùng theo đuổi những chí hướng đóng góp cộng đồng thiết thực, lan tỏa nhân văn.

Nếu như thời gian trước, ABC Bakery đã đồng hành cùng người nông dân Việt sáng tạo nên những bánh mì, bánh trung thu thanh long, bánh mì dinh dưỡng cho các y bác sĩ thì be cũng đã tổ chức chương trình quyên góp “Cố lên bác tài ơi, hành trình thử thách có tôi đồng hành", nhằm kêu gọi sự san sẻ giữa khách hàng với những người lao động bị ảnh hưởng sinh kế trong mùa dịch, hỗ trợ hơn 1000 bác tài công nghệ.

Trước đó, be cũng đã có mặt ở nhiều điểm nóng cứu trợ cả nước. Khi có tin xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hà Tĩnh năm 2019, be đã nhanh chóng vận động được 300 triệu quyên góp từ nhân viên, tài xế của mình sau 1 ngày phát động nhờ tính năng quyên góp ngay trên ứng dụng.

Đồng hành giáo dục an toàn giao thông cho người Việt, be trao tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến người dân và trẻ em ở những vùng còn khó khăn như Lai Châu, Quảng Ninh, Nghệ An… “be” cũng đồng hành tài trợ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam hay hỗ trợ cho tài xế beBike có con gặp nạn trong vụ việc cây phượng gãy đổ tại THCS Bạch Đằng…

Các tài xế của be cũng đã trở thành các shipper tình nguyện đặc biệt đi khắp các nẻo đường Sài Gòn chở hàng cứu trợ đến người khuyết tật, người già neo đơn, người bán vé số trong đợt giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 vừa qua.

be tặng 1000 mũ bảo hiểm cho chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019 tại TP.HCM

Trong hoạt động kinh doanh của mình, be cũng thể hiện trách nhiệm xã hội, từ việc chủ động đăng ký kinh doanh là hãng vận tải để tuân thủ các nghĩa vụ tài chính, minh bạch, tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ đối tác tài xế. be áp dụng phương châm “lấy tài xế làm gốc” qua các phúc lợi hiếm có về bảo hiểm, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bài bản cho thị trường ứng dụng gọi xe tại Việt Nam.

Trở thành một cầu nối tử tế giữa người với người, giữa khách hàng và tài xế, giữa cộng đồng với các y bác sĩ, be vẫn luôn chứng minh một chiến lược thương hiệu chắc chắn, dựa trên các giá trị nhân văn của mình.

Vui trăng vàng, be đón đưa, trung thu năm nay, be không chỉ đồng hành cùng các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch mà còn với khách hàng đã ủng hộ be trong thời gian qua với nhiều chương trình, ưu đãi hấp dẫn:

· Mã ưu đãi TRANGVANG, ưu đãi 15% (tối đa 80,000 đồng). Chi tiết trong mục khuyến mại, ứng dụng be

· Minigame “Vui trang vàng, ngàn câu chúc”, có cơ hội nhận ngay ưu đãi trị giá 300,000 đồng

Chương trình “Đổi phiếu may mắn, ẵm quà vui trăng, có cơ hội nhận bánh trung thu hoặc gói hội viên.