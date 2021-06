(VTC News) -

Ngày 1/6, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra công văn hỏa tốc về việc tạm ngừng giao dịch trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương để phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương tạm ngừng giao dịch để phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian tạm ngừng giao dịch từ ngày 2/6 đến khi có thông báo mới. Các sở, ban, ngành sẽ thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến và dịch vụ bưu điện công ích.

Đối với những hồ sơ mang tính cấp bách thì thủ trưởng các sở, ngành có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các sở, ngành thông báo công khai số điện thoại của bộ phận một cửa và các công chức, viên chức được phân công hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ người dân, tổ chức.

Đến ngày 1/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 (BN7305, BN7306, BN7309), là ba mẹ con trong gia đình tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Đây là F1 của hai ca bệnh tại TP.HCM (BN7067 và BN7068) liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Hiện tỉnh cũng phong tỏa nhiều khu vực tại TP Thuận An, TP Dĩ An và TP Thủ Dầu Một do có liên quan đến người mắc COVID-19.