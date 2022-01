Trung tá công an bị nhóm người chặn xe ô tô, hành hung: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Ngày 18/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tiếp nhận thông tin Trung tá Đ.H.V. (46 tuổi, công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định) bị nhóm người hành hung, đập phá ô tô do nghi ngờ ghen tuông.

Ông V. bị nhóm người hành hung. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Thông tin ban đầu mới chỉ là nghi ngờ quan hệ tình cảm, ghen tuông ở ngoài rồi đập xe. Việc ai đập xe thì người đó phải chịu trách nhiệm, bởi đó là hành vi cố ý hủy hoại tài sản người khác.

Với mức tài sản đó thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc vào hai bên, nếu do hiểu lầm, hai bên tự thương lượng với nhau thì họ tự giải quyết", vị này nói.

Trước đó, như VTC News đưa tin, ông Đ.H.V. có đơn trình báo gửi Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn về việc bị một nhóm người hành hung và đập phá ô tô.

Theo trình bày của ông Đ.H.V., sau khi hết ca trực đêm tại cơ quan, sáng 16/1, ông lái ô tô chở bà N.T.N.T. (46 tuổi) đi uống cà phê.

Khi đến trước một quán cà phê trên đường Lê Duẩn, thuộc phường Lý Thường Kiệt, ô tô của ông Đ.H.V. bị 3 người đàn ông đi xe máy chặn lại rồi dùng đá đập vỡ cửa kính phía sau và nứt cửa kính chắn gió phía trước.

Lúc này, ông V. lái ô tô bỏ chạy theo hướng đường An Dương Vương. Chưa dừng lại, nhóm người trên tiếp tục chạy xe máy truy đuổi ông V. Đến trước cổng Trường Đại học Quy Nhơn (đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ), nhóm người này chặn ô tô ông V. lại.

Khi ông V. bước xuống xe, nhóm người này xông đến lấy điện thoại, chửi bới, lăng mạ và hành hung ông V.

Khi lực lượng công an đến can ngăn, nhóm người đàn ông trên mới dừng việc hành hung ông V. Sau đó, ông V. đến Công an phường Nguyễn Văn Cừ trình báo.

Theo tìm hiểu của PV, nhóm người đàn ông hành hung và đập phá ô tô của ông Đ.H.V. là những người trong gia đình phía nhà chồng của bà N.T.N.T. - người đi cùng ô tô với ông V.

Khi sự việc xảy ra, ông Đ.H.V. khẳng định giữa ông và bà N.T.N.T chỉ là bạn bè bình thường chứ không hề có quan hệ tình cảm nam nữ.

Theo ông T, sau khi hành hung, đập phá ô tô, nhóm người này còn tự ý lấy chiếc quần đùi của ông để trong xe. Sau đó, họ cầm chiếc quần đùi quay clip rồi dựng chuyện, cho rằng đây là "vật chứng trai gái". Ông V. khẳng định chiếc quần đùi này là ông mang theo từ hôm trước để tắm rửa rồi thay trong quá trình ở lại trực đêm tại cơ quan.