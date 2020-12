Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp các vấn đề nội bộ

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 28/12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng sử dụng Đài Loan để can thiệp vào các vấn đề đối nội của nước này.

Phản ứng này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 27/12 (giờ địa phương) chính thức ký ban hành luật ngân sách kích thích tổng trị giá 2.300 tỉ USD, bao gồm Đạo luật Bảo đảm Đài Loan (Taiwan Assurance Act of 2020).

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: AP)

Cũng tại buổi họp báo, ông Triệu Lập Kiên lên án việc Mỹ sử dụng các vấn đề Hong Kong để can thiệp công việc nội bộ của nước này. Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ kêu gọi Bắc Kinh thả những kẻ đào tẩu khỏi Hong Kong - những người đang chờ xét xử vì cố gắng trốn khỏi đặc khu kinh tế này.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã ra thông cáo kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc "ngay lập tức thả 12 kẻ đào tẩu" khỏi Hong Kong, những người đã tìm cách chạy trốn sang Đài Loan.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đề nghị từ phía Washington là "coi thường sự thật".

Hồi tháng 8, 12 nhà hoạt động dân chủ Hong Kong đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vì vượt biên trái phép bằng thuyền. Những người này đang chờ phiên tòa xét xử ở thành phố Thâm Quyến.

Vào cuối tháng 6, Trung Quốc đã thông qua luật an ninh Hong Kong. Theo đó, cấm các hoạt động ly khai và khủng bố cũng như bất kỳ hình thức can thiệp nào từ bên ngoài ở đặc khu kinh tế này. Những người phản đối luật này ở Hong Kong và ở nước ngoài coi đó là hành vi vi phạm tự do. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhấn mạnh, luật này được đưa ra nhằm trừng phạt các hoạt động bất hợp pháp mà không xâm phạm đến quyền của người dân địa phương.