Trung Quốc thống nhất tăng gấp đôi chuyến bay với Việt Nam

Nhà chức trách hàng không Trung Quốc vừa có thư gửi phía Việt Nam nhất trí cho phép các hãng hàng không 2 nước được tăng gấp đôi tần suất khai thác các chuyến bay chở khách so với hiện nay.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, ngày 16/6, Tổng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã có thư gửi cơ quan này thông báo nhất trí cho phép các hãng hàng không của 2 nước được khai thác 2 chuyến bay chở khách mỗi tuần cho mỗi bên, thay vì chỉ được 1 chuyến bay/tuần như trước đây.

"Việc tăng tần suất các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả của 2 nước, dấu hiệu tích cực hồi phục thị trường hàng không Trung Quốc - thị trường khách quan trọng của các hãng hàng không và du lịch Việt Nam", lãnh đạo Cục Hàng không nhận định.

Việt Nam và Trung Quốc thống nhất tăng số chuyến bay giữa 2 nước từ 1 chuyến/tuần lên 2 chuyến/tuần cho mỗi bên.

Từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc), các đường bay giữa Việt Nam với Trung Quốc bị gián đoạn để phòng chống dịch. Từ đầu năm 2022, Việt Nam đã dần khôi phục đường bay bay thường lệ với các nước, và từ giữa tháng 3 vừa qua đã gỡ bỏ dần các rào cản về kiểm soát dịch bệnh với khách nhập cảnh. Hiện khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam đã về trạng thái như khi chưa có dịch COVID-19.

Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát tới nay, phía Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách “zero COVID-19”, nên hoạt động đi lại, giao thương, du lịch, trong đó có hàng không giữa 2 nước vẫn còn một số hạn chế.

Ngoài thị trường Trung Quốc, tới nay một số thị trường trọng điểm khác với hàng không, du lịch của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng dần nới lỏng các hoạt động bay quốc tế và xuất/nhập cảnh. Những tín hiệu trên hứa hẹn mang tới sự phục hồi tốt hơn cho đón khách quốc tế của hàng không và du lịch Việt Nam.

Theo Cục Hàng không, trong 6 tháng đầu năm nay, khách quốc tế thông qua các sân bay của Việt Nam đã đạt hơn 1,8 triệu lượt khách (tăng 904% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, có hơn 667.000 khách quốc tế sử dụng các hãng hàng không Việt Nam, tăng tới hơn 1.033% so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng không dự báo, năm nay, các sân bay Việt Nam sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 844% so với năm 2021).