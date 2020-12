Trung Quốc thông báo tập trận 10 ngày ngoài đảo Hải Nam

(VTC News) -

Nhân dân nhật báo đưa tin, Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển phía Tây Nam, Nam và Đông Nam đảo Hải Nam từ 8h ngày 29/12/2020 đến 16h ngày 7/1/2021. Theo Cục Hải sự Tam Á, việc ra vào khu vực sẽ bị cấm.

Trung Quốc tiếp tục thông báo tập trận ở Biển Đông. (Ảnh minh họa: AP)

Truyền thông Trung Quốc liên tục thông tin về các hoạt động quân sự trên Biển Đông thời gian gần đây. Cuộc tập trận gần nhất được thông báo vào ngày 16/12, theo Sohu.

Trong khi đó, tàu Sơn Đông, tàu sân bay thứ hai của hải quân Trung Quốc cũng có những hoạt động đáng chú ý. Hải quân Trung Quốc cho biết tàu Sơn Đông và các tàu tháp tùng đã “thuận lợi” đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 20/12, hướng đến tập trận ở Biển Đông.

Trong một diễn biến khác, hôm 22/12, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của Hải quân Mỹ tiến hành hoạt động tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông. Tàu USS John S. McCain cũng nhiều lần tuyên bố xuất hiện ở Biển Đông trong các khoảng thời gian tháng 10, tháng 11.

Liên quan đến các hoạt động trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm của các nước. Việt Nam mong muốn các nước phải tăng cường hợp tác, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và hợp tác hướng tới mục tiêu này.

Việt Nam cho rằng, hoạt động của các nước tại khu vực cần phải tuân thủ các quy định liên quan của quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của các quốc gia ven biển, đóng góp vào hòa bình, an ninh và ổn định tại Biển Đông.