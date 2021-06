Trung Quốc thành lập tới 30 phòng thí nghiệm sinh học mới

(VTC News) -

Tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc dự định thành lập 25 - 30 phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 (BSL3) và một phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4 (BSL4), theo tờ Financial Times.

Hiện thế giới vẫn đang hoài nghi liệu nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19 có xuất phát từ viện virus học ở Vũ Hán - cơ sở được trang bị phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4.

Trung Quốc dự định mở hàng chục phòng thí nghiệm sinh học mới trong 5 năm tới. (Ảnh: AP)

Hồi năm 2019, ông Yuan Zhiming, phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, đã công bố một bản đánh giá về các thiếu sót trong vấn đề an toàn của các phòng thí nghiệm Trung Quốc.

"Một số BSL cấp cao không đủ kinh phí hoạt động cho các quy trình an toàn thiết yếu cần duy trì thường xuyên. Do nguồn lực hạn chế, một số phòng thí nghiệm BSL3 phải thực hiện các quy trình trên với chi phí cực kỳ tối thiểu, một số nơi còn cắt bỏ hẳn", ông Zhiming cho biết.

Theo chỉ số An ninh Y tế Toàn cầu, khả năng trang bị an toàn sinh học của Trung Quốc ở mức "trung bình", trong khi các phòng thí nghiệm của Mỹ ở mức “cao”.

Tháng 1/2020, Trung Quốc thông qua luật mới để cải thiện vấn đề an toàn sinh học. Đồng thời, các BLS tham gia nghiên cứu mẫu virus SARS-CoV-2 cũng được lệnh không tiết lộ thông tin về virus mà không có sự cho phép của chính phủ.

Trong những tuần qua, lý thuyết COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ngày càng được Mỹ và quốc tế xem trong. Đặc biệt là sau khi tờ Wall Street Journal công bố tin ba nhà nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán đã xuất hiện các triệu chứng COVID-19 vào cuối năm 2019, trước khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, thuyết này vẫn chưa được chứng minh.

Ông Richard Dearlove, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo MI6 của Vương quốc Anh, cho biết nhiều dữ liệu liên quan đến nguồn gốc của dịch COVID-19 có thể “đã bị phá hủy hoặc biến mất”, vì vậy việc thu thập bằng chứng cho thuyết phòng thí nghiệm là rất khó khăn.