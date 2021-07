Trung Quốc tập trận tấn công bãi biển để cảnh báo Mỹ, Đài Loan

Trung Quốc cử tàu do thám thứ hai theo dõi Mỹ-Australia tập trận

Một chiếc tàu do thám Trung Quốc đang trên đường tới vùng biển phía Đông Bắc của Australia, nơi đang diễn ra cuộc tập trận chung Talisman Sabre giữa Australia và Mỹ, Australian Broadcasting Corp (ABC) đưa tin ngày 18/7. Tiến tới Australia thông qua biển Solomon bao quanh Papua New Guinea, con tàu này nhập hội với một tàu do thám lớn hơn. Phía Australia đang giám sát hai tàu do thám của Trung Quốc. Dù Trung Quốc từng áp dụng các biện pháp thu thập thông tin tình báo trong các dịp trước, nhưng đây là lần đầu tiên nước này triển khai tới hai tàu do thám, đánh dấu một sự phát triển bất bình thường, ABC dẫn lời các quan chức quốc phòng Australia.

“Chúng tôi có nguyên tắc và chúng tôi muốn mọi người tuân thủ các nguyên tắc liên quan tự do hàng hải”, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan nói với Sky News Television hôm 18/7 khi được hỏi về sự hiện diện của tàu Trung Quốc trên biển. Vụ việc diễn ra khi căng thẳng địa chính trị giữa Australia và Trung Quốc leo thang sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa nhắc lại lời kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc COVID-19.