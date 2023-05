Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-6 vào giữa tháng 5

Theo thông tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 30/4, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-6 của Trung Quốc sẽ được phóng vào giữa tháng 5 tới đây. Đây là nhiệm vụ bay đầu tiên sau khi trạm vũ trụ của Trung Quốc bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y6 mang theo tàu chở hàng Thiên Châu-5 được phóng từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), ngày 12/11/2022. (Ảnh: THX)

Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-6 có tổng trọng lượng 13,5 tấn, dài 10,6m, được chia thành hai bộ phận: Modul động cơ đẩy và modul chở hàng. Sức vận chuyển hàng của Thiên Châu-6 được tăng từ 6,9 tấn trước đây lên 7,4 tấn và hiện là một trong những tàu vũ trụ chở hàng có sức vận chuyển lớn nhất thế giới.

Cũng theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, các vật tư do Thiên Châu-6 vận chuyển chủ yếu bao gồm quần áo, thực phẩm, nước uống... trong đó có trái cây tươi nặng khoảng 70kg, nặng gấp đôi so với lượng trái cây do Thiên Châu-5 vận chuyển trước đó. Những loại trái cây này sẽ bảo đảm nhu cầu thức ăn cho phi hành đoàn của Thần Châu 15 và Thần Châu 16.

Tuấn Đạt (VOV-Bắc Kinh)