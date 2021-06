Trung Quốc sắp vận hành nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

(VTC News) -

Nằm ở hạ lưu sông Kim Sa, ở thượng lưu sông Dương Tử, đây là công trình thủy điện lớn thứ hai thế giới chỉ sau đập Tam Hiệp. Cùng với các nhà máy điện khác gần đó, nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than sẽ giúp hình thành hành lang năng lượng mới lớn nhất thế giới.

Đập Bạch Hạc Than. (Ảnh: Getty Images)

Với công suất dự tính 16 triệu kilowatt, có thể tạo ra hơn 62 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm, dự án là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon, tiến tới hoàn thành mục tiêu trung hòa carbon đầy tham vọng trong những thập kỷ tới. Nhà máy đã được hoàn thiện từ cuối tháng 5 vừa qua và sẽ bắt đầu đi vào hoạt động chính thức vào ngày 1/7 tới.

Ông Châu Mạnh Hà, Phó giám đốc Văn phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Xây dựng và Kỹ thuật Bạch Hạc Than cho biết: "Là năng lượng sạch, thủy điện khai thác tại nhà máy điện Bạch Hạc Than sẽ góp phần giảm lượng tiêu thụ than tiêu chuẩn hàng năm ở mức gần 20 triệu tấn, đồng thời giảm hơn 51 triệu tấn khí phát thải carbon, 170.000 tấn dioxide lưu huỳnh và 150.000 tấn oxide nitơ".

Chuyên gia về năng lượng này cũng nhận định, tiềm năng phát triển năng lượng sạch của Trung Quốc phần lớn vẫn chưa được khai thác. Vì vậy, để đạt mục tiêu về mức phát thải cao nhất vào năm 2030 cũng như trung hòa carbon vào năm 2060, sản lượng thủy điện của Trung Quốc dự kiến phải ​​sẽ tăng gấp đôi, đạt 760 triệu kilowatt.

Bạch Hạc Than còn được đánh giá là công trình thủy điện "thông minh" bậc nhất trên thế giới, nhờ áp dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI).

Anh Đàm Diệu Sinh, kỹ sư dự án nhà máy điện Bạch Hạc Than cho biết: “Chúng tôi đã áp dụng công nghệ nước thông minh, tuần hoàn nước trong suốt chu trình hoạt động sẽ giúp tiết kiệm đáng kể cũng như tái chế hiệu quả nguồn tài nguyên nước trong khu vực này”.

Việc áp dụng các công nghệ mới đang được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than, khi thông qua đó, mức tiêu thụ năng lượng cũng sẽ giảm đáng kể trong cả quá trình xây dựng. Việc xây dựng và đi vào vận hành công trình thủy điện lớn này cũng là một phần trong nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm chuyển nguồn điện được tạo ra ở các khu vực phía Tây sang phía Đông của đất nước.