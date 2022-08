Trung Quốc sắp tập trận tại Hoàng Hải và Bột Hải

Theo thông tin trên trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, Cục An toàn Hàng hải Liên Vân Cảng nước này vừa ra cảnh báo hàng hải, cấm các phương tiện qua lại từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày từ ngày 6-15/8, do Trung Quốc sẽ tiến hành bắn đạn thật ở một số vùng biển phía Nam Hoàng Hải.