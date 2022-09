Trung Quốc phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên

(VTC News) -

Thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã báo cáo trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ ở một người nhập cảnh từ nước ngoài.

Đây là ca đậu mùa khỉ đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc trong bối cảnh loại virus này lan rộng trên toàn cầu.

Các ống chứa mẫu xét nghiệm đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters)

Bệnh nhân đậu mùa khỉ ở Trung quốc được phát hiện do có một số triệu chứng như phát ban trong thời gian cách ly phòng COVID-19.

Ủy ban Y tế thành phố Trùng Khánh cho biết khả năng lây lan thấp do người này được đưa vào diện kiểm dịch ngay khi đến Trùng Khánh. Tất cả những người có liên quan đã được cách ly và đang theo dõi y tế.

Hôm 15/9, Bộ Y tế Ukraine cũng thông báo phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên, được xác nhận bằng kết quả xét nghiệm PCR; bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, có triệu chứng sốt và phát ban. Các cuộc điều tra dịch tễ đang được tiến hành, song kết quả ban đầu cho thấy bệnh nhân đã nhiễm viếu "ở một trong những thành phố lớn" của nước này.

Trước đó, Mỹ xác nhận ca đầu tiên tử vong do bệnh đậu mùa khỉ ở bang California. Cụ thể, Cơ quan Y tế công cộng thành phố Los Angeles và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã xác nhận một người dân sống tại thành phố này chết do nhiễm bệnh đậu mùa khỉ sau khi nhập viện. Các thông tin về bệnh nhân như tuổi tác, giới tính hay chủng tộc không được chia sẻ với lý do “bảo mật thông tin và quyền riêng tư”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), hơn 50.000 ca bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở 125 quốc gia trong đợt bùng phát dịch bệnh toàn cầu và 98% trong số đó ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

Bệnh gây ra các tổn thương đau đớn và để lại sẹo, chủ yếu ở mặt, hậu môn và bộ phận sinh dục. Bệnh thường khỏi trong vòng 2 - 3 tuần, song một số ít trường hợp có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.