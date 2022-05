Trung Quốc nhập khẩu 6 tỷ USD năng lượng Nga trong tháng 4

(VTC News) -

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc cập nhật hôm 20/5, lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng Nga của nước này đã tăng 80% so với một năm trước lên 463.000 tấn, dù tổng nhập khẩu nhiên liệu siêu lạnh của họ giảm hơn 1/3 do các đợt hạn chế đi lại trong dịch bệnh và các hạn chế khác đối với hoạt động công nghiệp.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô tăng 4% trong năm lên 6,55 triệu tấn. Nga một lần nữa chỉ đứng sau Ả Rập Xê-út, trở thành nguồn cung cấp dầu lớn thứ hai của Trung Quốc.

(Ảnh minh họa)

Giá cả tăng vọt cùng với việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine đã nâng giá trị số nhiên liệu khoáng mà Bắc Kinh mua, bao gồm cả than, lên 6,42 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là 72% kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 từ đối tác chiến lược Nga có liên quan đến năng lượng.

Bloomberg cho biết thêm, các số liệu về khối lượng khí đốt này chưa bao gồm nhập khẩu qua đường ống - chưa được báo cáo kể từ đầu năm. Đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) là một trong những hệ thống dẫn nhiên liệu chính đến Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đang thảo luận với Moskva để bổ sung kho dự trữ dầu thô chiến lược của mình, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ năng lượng giữa hai bên có khả năng tăng cường khi các thị trường hướng Tây của Nga ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine.

“Trung Quốc và Nga luôn tham gia vào hợp tác kinh tế và thương mại bình thường trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 20/5. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương không có lợi cho việc giải quyết các vấn đề, mà là sự bất chấp hệ thống kinh tế và các quy tắc hiện hành", ông nói.

Để đối phó với giá dầu và khí đốt tăng vọt, Trung Quốc đã có nhiều cách khác nhau để nhập khẩu nhiên liệu, theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nước này. Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận.

Những điểm nổi bật khác về thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc và Nga trong tháng 4 bao gồm: Nhập khẩu than giảm 14% so với cùng kỳ xuống còn 3,82 triệu tấn do các hạn chế COVID-19, thời tiết ôn hòa và sản lượng trong nước tăng làm giảm nhu cầu đối với các loại nhiệt điện; nhưng than luyện cốc cho ngành thép đã tăng trong tháng thứ ba lên 1,71 triệu tấn, cao hơn gấp đôi so với mức của năm ngoái, sau khi các nhà máy mua nhiều hơn do triển vọng chi tiêu của chính phủ được tăng cường.

Nhập khẩu đồng tinh chế trong khi đó giảm 39% xuống 18.871 tấn, niken tinh chế tăng gần gấp ba lần lên 1.738 tấn, nhôm tăng gần một nửa lên 31.218 tấn và nhập khẩu lúa mì giảm 81% xuống 2.990 tấn.