Trung Quốc - Mỹ sắp tái khởi động đàm phán quân sự

(VTC News) -

"Trung Quốc rất coi trọng việc phát triển quan hệ về mặt quân sự với Mỹ", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) cho biết.

Hãng tin ABC News trích dẫn nguồn tin Trung Quốc cho biết, Mỹ sẽ cử một quan chức Bộ Quốc phòng tham dự diễn đàn an ninh thường niên Xiangshan (Hương Sơn) ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là diễn đàn quốc tế do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tổ chức, thảo luận về hợp tác an ninh quốc tế và nâng cao vị thế của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu.

Quang cảnh diễn đàn Hương Sơn tổ chức năm 2018. (Ảnh: CGTN)

Theo China Daily, các đại diện Mỹ đăng ký tham dự diễn đàn bao gồm Giám đốc Quốc gia về Trung Quốc của Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Xanthi Carras và cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách về Trung Quốc Chad Sbragia - người dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Diễn đàn Hương Sơn năm 2019.

Trước đó, Trung Quốc đã đình chỉ các hoạt động trao đổi về quân sự với Mỹ sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới thăm bán đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 8/2022.

Được biết, diễn đàn Hương Sơn sẽ diễn ra trong 2 ngày 29-30/10. Dự kiến, tổng cộng 90 quốc gia và tổ chức sẽ tới Trung Quốc tham gia diễn đàn năm nay.

Theo CGTN, diễn đàn Hương Sơn thể hiện ý chí của Trung Quốc trong việc thể hiện vai trò lãnh đạo an ninh khu vực bằng cách tạo ra một nền tảng đa phương cho đối thoại, quan hệ quân sự với quân sự và các hình thức hợp tác an ninh khác.

Thông qua diễn đàn này, Trung Quốc mong muốn sẽ thúc đẩy sự hiểu biết về ngoại giao giữa các nước tham gia nhằm tìm ra con đường chung hướng tới thịnh vượng và ổn định trong khu vực.

Quân hệ Mỹ - Trung có dấu hiệu tan băng thời gian gần đây. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Washington (Mỹ) để gặp Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan. Trước đó, các quan chức Mỹ đã thực hiện một loạt chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc trong những tháng gần đây. Vào tháng 6/2023, Ngoại trưởng Blinken cũng đã có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.