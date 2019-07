Trung Quốc mập mờ đáng ngờ khi phản ứng tin đồn dùng căn cứ quân sự của Campuchia trong 30 năm

"Điều tôi muốn nói là Trung Quốc và Campuchia là những nước láng giềng thân thiện truyền thống. Hai bên đã có những hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Sự hợp tác giữa 2 bên là cởi mở, minh bạch, cùng có lợi và bình đẳng. Tôi hy vọng các bên liên quan không nên diễn giải quá mức", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo mới đây.

Ông Cảnh nhắc lại việc Campuchia phủ nhận thông tin về thỏa thuận để Bắc Kinh sử dụng căn cứ hải quân của nước này, nhưng từ chối trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại yêu cầu khẳng định hoặc phủ nhận tin đồn này của các phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: China Daily)

Tuyên bố này của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra một ngày sau khi tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Trung Quốc ký kết thỏa thuận bí mật độc quyền sử dụng căn cứ hải quân của Campuchia.

Dự thảo ban đầu về thỏa thuận này được cho là cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Ream của Campuchia ở vịnh Thái Lan trong 30 năm và gia hạn 10 năm 1 lần.

WSJ cho biết Bắc Kinh sẽ sử dụng căn cứ ở Campchia như một căn cứ dàn quân cho hải quân chuyên dụng đầu tiên ở Đông Nam Á để bố trí binh sỹ, neo đậu tàu chiến cũng như cất trữ vũ khí tại đây. Tờ báo Mỹ nói thêm rằng các quan chức Mỹ đang thảo luận về việc liệu Washington có thể thuyết phục Phnom Penh đảo ngược quyết định hay không.

Tuy nhiên, Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong tuyên bố đưa ra hôm 22/7 bác bỏ thông tin này.

"Đây là tin tức tồi tệ nhất từng có chống lại Campuchia. Đó là việc không thể xảy ra vì việc chấp thuận cho nước ngoài sử dụng căn cứ là trái với Hiến pháp Campuchia", nhà lãnh đạo Campuchia nói với tờ Fresh News hôm 22/7.

Mỹ mới đây ra tuyên bố quan ngại về tin đồn này.

“Mỹ quan ngại về thông tin nói rằng tồn tại một bản thỏa thuận bí mật về hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Campuchia. Mỹ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng tại Đông Nam Á cũng như vai trò trọng tâm của ASEAN”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 22/7.

Đại diện cơ quan ngoại giao Mỹ nói rằng thêm Washington lo ngại sự hiện diện quân sự có thể xảy ra của Trung Quốc tại Campuchia không chỉ đe dọa hòa bình khu vực mà còn cả vị thế của ASEAN”.

“Chúng tôi lo ngại rằng căn cứ này sẽ đe dọa triển vọng giải quyết hòa bình các tranh chấp, đe dọa việc thúc đẩy an toàn và an ninh hàng hải, đe dọa tự do hàng hải và hàng không. Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ song phương mang tính xây dựng với Campuchia, phục vụ cho lợi ích của cả người dân Mỹ và người dân Campuchia”, người này nói thêm.

(Nguồn: Bangkok Post)

Song Hy