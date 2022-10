Trung Quốc lần đầu phát hiện biến thể BA.5.1.7 lây lan nhanh

(VTC News) -





Chính quyền thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông ngày 9/10 cho biết ghi nhận các ca COVID-19 với nhiều nguồn và nhiều chuỗi lây truyền khác nhau thâm nhập vào đây từ các nơi khác, khiến Thiều Quan liên tiếp xuất hiện các trường hợp dương tính tại địa phương những ngày qua.

Người dân ở tỉnh Quảng Đông xét nghiệm PCR ngày 15/9. Ảnh: IC

Vụ bùng phát mới nhất ở thành phố có hai chuỗi lây truyền chính do các biến thể của Omicron là BA.5.1.7 và BF.7 gây ra. Cả hai đều có khả năng lây lan cao, tốc độ lan truyền nhanh chóng.

Theo ông Lý Thư Kiếm, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh địa phương, biến thể BA.5.1.7 được phát hiện ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, thay thế BA.2 trở thành chủng virus phổ biến trên thế giới, nay lần đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc đại lục.

Các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường tại một số khu vực trong thành phố cho đến ngày 24/10. Người dân muốn rời khỏi thành phố phải xuất trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 48 giờ.

Trong khi đó, do lượng người đi lại tăng, 31 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc đã bùng phát dịch bệnh sau Tuần lễ vàng. Số ca dương tính với COVID-19 ở nước này tăng hơn gấp 3 lần, từ 548 trường hợp ngày 1/10 lên 1.939 ca vào ngày 9/10. Nhiều cán bộ lãnh đạo đã bị kỷ luật hoặc cách chức do phòng chống dịch không hiệu quả.

Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần, trong khi Bắc Kinh – nơi diễn ra sự kiện – đã xuất hiện 10 chuỗi lây truyền độc lập, theo thông báo của giới chức y tế thành phố. Tính từ 29/9 đến nay, thủ đô của Trung Quốc phát hiện hơn 40 trường hợp dương tính với COVID-19, liên quan tới 10/16 quận. Công tác phòng chống dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt, các biện pháp quản lý đối với người nhập cảnh và từ tỉnh ngoài đến Bắc Kinh đang được tăng cường.

Hai vùng dịch nghiêm trọng nhất hiện nay của Trung Quốc là Nội Mông và Tân Cương vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Số ca nhiễm hàng ngày ở Nội Mông vẫn đang tăng mạnh với 678 ca dương tính trong ngày 9/10. Trong khi đó, tại Tân Cương, dịch vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả dù các biện pháp phòng chống đã được áp dụng suốt 2 tháng qua.

Là khu vực sản xuất bông quan trọng, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến thu hoạch bông tại đây. Theo trang Dệt may Trung Quốc, tháng 10 là thời kỳ cao điểm thu hoạch bông ở Tân Cương, nhưng tiến độ sản xuất bông năm nay đang chững lại đáng kể so với gần 2 năm qua. Do tác động của công tác phòng chống dịch, thu hoạch bông liên vùng ở Tân Cương đang gặp không ít khó khăn.