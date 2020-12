Trung Quốc lại cấm thịt bò Australia, thổi bùng căng thẳng hai quốc gia

Trong khi đó, Australia cũng đang xem xét ban hành luật mới được cho là nhằm vào Trung Quốc. Theo thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc được truyền thông Australia trích dẫn ngày 8/12, công ty chế biến thịt bò Meramist vừa trở thành nhà cung cấp thứ 6 bị cấm xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc.

Lệnh cấm được đưa ra ngày 7/12 và có hiệu lực ngay lập tức. Theo hãng tin ABC, phía Trung Quốc không cho biết lý do ban hành lệnh cấm. Trước đó, sản phẩm của 5 cơ sở chế biến thịt bò Australia đã bị cấm nhập khẩu vào Trung Quốc với lý do vi phạm các quy định về nhãn mác và an toàn thực phẩm.

Trung Quốc cấm nhập khẩu thị bò từ Nhà cung cấp Meramist của Australia. (Ảnh: ABC)

Từ đầu năm đến nay, ngoài lệnh cấm thịt bò từ 6 lò mổ của Australia, Trung Quốc cũng đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch của Australia và áp dụng các rào cản thương mại đối với các mặt hàng có nguồn gốc từ Australia như rượu vang, bông vải, tôm hùm, gỗ và than đá.

Các lệnh cấm từ Trung Quốc kết hợp với tác động của đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nông nghiệp của Australia. Theo số liệu được Cơ quan Kinh tế, khoa học nông nghiệp và tài nguyên Australia (ABARES) công bố ngày 7/12, xuất khẩu nông sản của nước này trong năm tài chính 2019-2020 đã thiệt hại 3,5 tỷ AUD do căng thẳng quan hệ với Trung Quốc và dịch bệnh.

Trong khi đó, việc Australia đang xem xét thông qua các dự luật mới được dự báo sẽ gây thêm căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Quốc hội Australia đang xem xét phe duyệt Dự luật Quan hệ đối ngoại, trong đó cho phép chính quyền liên bang ngăn chặn và hủy bỏ các thỏa thuận được các chính quyền bang, hội đồng địa phương và các trường đại học ký kết với các đối tác nước ngoài, nếu xét thấy các thỏa thuận này đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia của Australia.

Bên cạnh đó, tờ Sydney Morning Herald cũng cho biết, trong năm tới Australia cũng dự kiến sẽ thông qua một dự luật tương tự như Luật Magnitsky của Mỹ. Nếu dự luật này được thông qua, các cá nhân vi phạm nhân quyền từ các nước khác sẽ bị Australia cấm nhập cảnh và có thể phong tỏa tài sản.

Trong trường hợp cả 2 dự luật này được Quốc hội Australia thông qua, quan hệ căng thẳng hiện nay giữa nước này với Trung Quốc sẽ khó có thể được hạ nhiệt và có thể mối quan hệ giữa 2 nước sẽ chuyển sang một giai đoạn mới.