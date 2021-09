Trung Quốc khoe sắp có vaccine COVID-19 tốt hơn cả loại Mỹ, Đức phát triển

(VTC News) -

Theo Hoàn cầu Thời báo, cơ sở sản xuất vaccine mRNA đầu tiên của Trung Quốc, sử dụng nguyên liệu trong nước dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 10.

"Các chuyên gia cho rằng điều này chứng tỏ Trung Quốc đã nắm được công nghệ vaccine mRNA. Điều đó sẽ thúc đẩy quá trình tiêm chủng đại trà trong nước", tờ báo Trung Quốc bình luận.

Vaccine mRNA đầu tiên của Trung Quốc sẽ đước sản xuất hàng loạt từ tháng 10. (Ảnh: Global Times)

Là kết quả của quá trình hợp tác giữa Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc và 2 hãng công nghệ sinh học trong nước là Abogen và Walvax, vaccine COVID-19 mới của Trung Quốc có tên ARCoVax sẽ được sản xuất hàng loạt tại một nhà máy ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam.

Với vốn đầu tư 80 triệu USD, nhà máy này có khả năng sản xuất 200 triệu liều vaccine mỗi năm.

Truyền thông Trung Quốc khẳng định, so với vaccine sử dụng công nghệ mRNA do Mỹ và Đức phát triển, vaccine mRNA sản xuất trong nước an toàn hơn nhiều vì lựa chọn mục tiêu kháng nguyên chính xác hơn và lượng kháng thể trung hòa được tạo ra cũng cao hơn.

Chi phí bảo quản của ARCoVax thấp hơn so với các vaccine "ngoại" vì nó có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 1 tuần hoặc ở 4 độ C trong thời gian dài. Đây này là vaccine tiêm 1 liều duy nhất.

Các chuyên gia Trung Quốc tự tin cho rằng các yếu tố trên khiến ARCoVax nổi trội hơn vaccine do các hãng dược phương Tây phát triển như Pfizer và Moderna vốn yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ cực thấp.

"Vaccine sản xuất trong nước thể hiện những cải tiến to lớn của Trung Quốc trong công nghệ mRNA", một nhà miễn dịch học tại Bắc Kinh nói với Hoàn cầu Thời báo.

Ông này tin rằng ARCoVax sẽ thúc đẩy quá trình tiêm chủng đại trà của Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia này có thể sử dụng vaccine mRNA làm mũi tiêm tăng cường.

Hôm 9/9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã phối hợp với các hãng sản xuất vaccine của nước này đã khởi động chương trình nghiên cứu và phát triển mẫu vaccine mới có khả năng đối phó tốt hơn với các biến thể như Delta.