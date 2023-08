Trung Quốc kêu gọi các nước chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại Syria

(VTC News) -

Tại cuộc họp mở về vấn đề tình hình Syria do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 23/8 (giờ địa phương), ông Cảnh Sảng, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, cho biết Bắc Kinh quan ngại sâu sắc về việc các quốc gia tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự bất hợp pháp ở Syria.

Cuộc xung đột ở Syria đã bước sang năm thứ 12. (Ảnh: CNBC)

Trong bài phát biểu của mình, ông Cảnh nói chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria phải được tôn trọng. Trung Quốc kêu gọi quân đội nước ngoài ngay lập tức chấm dứt sự hiện diện và hoạt động quân sự bất hợp pháp ở Syria, đồng thời chấm dứt ngay việc khai thác tài nguyên thiên nhiên bất hợp pháp ở quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, cũng tại cuộc họp, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen đã có bài phát biểu ngắn gọn rằng người dân Syria vẫn phải chịu đựng đau khổ khi cuộc xung đột ở nước này đã bước sang năm thứ 12.

"Điều đáng lo ngại là tiến trình chính trị trong nước đã rơi vào tình trạng đóng băng sâu sắc trong hơn một năm qua. Tiến trình chính trị là cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh ở Syria, đồng thời giúp giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng đến đất nước này", ông Pedersen cho hay.

Đồng quan điểm giải pháp chính trị là lối thoát cơ bản cho vấn đề Syria, ông Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc ủng hộ việc Đặc phái viên Geir Pedersen tiếp xúc rộng rãi với tất cả các bên trong việc thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an về tiến trình hòa bình tại Syria theo cách tiếp cận "hành động để hành động", đồng thời mong muốn sớm nối lại cuộc họp Hội đồng Hiến pháp theo nguyên tắc "Do Syria lãnh đạo và do Syria sở hữu".

Trung Quốc mong muốn các nước Ả Rập thể hiện đầy đủ sự đoàn kết và hỗ trợ nhiều hơn cho việc giải quyết chính trị cho vấn đề Syria. Các nước ngoài khu vực cần chấm dứt mọi lời nói, hành động cản trở hòa giải, tạo bầu không khí thuận lợi cho đối thoại, tham vấn giữa các nước trong khu vực.

Đại diện thường trực của Trung Quốc cho biết thêm rằng tình hình chống khủng bố ở Syria vẫn rất nghiêm trọng. Trung Quốc ủng hộ chính phủ Syria thực hiện các biện pháp cần thiết để chống khủng bố và duy trì an ninh, ổn định. Cộng đồng quốc tế, theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, phải tấn công, cắt đứt hoàn toàn các nguồn vũ khí, nhân sự và tài chính của tất cả các lực lượng khủng bố với thái độ không khoan nhượng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngừng dung túng, bao che và bóc lột về mặt chính trị. lực lượng khủng bố.

Ông Cảnh Sảng cũng chỉ ra rằng việc Hội đồng Bảo an cân nhắc ba lần về vấn đề Syria trong tháng này không phải là giải pháp tốt nhất và cần cân nhắc việc kết hợp các cuộc thảo luận hoặc đưa ra các thỏa thuận hợp lý hơn.