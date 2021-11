Trung Quốc ghi nhận ca mắc COVID-19 trong ngày tăng đột biến

(VTC News) -

Hôm 3/11, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo có thêm 93 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đây là mức cao nhất ở nước này từ ngày 9/8.

Cũng theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, nước này ghi nhận thêm 11 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Ca mắc COVID-19 tăng đột biến ở Trung Quốc thời gian gần đây. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trước đó một ngày, Trung Quốc có 54 trường hợp nhiễm nCoV. Trong số 93 ca mắc mới được báo cáo, Bắc Kinh có 9 trường hợp nhiễm mới, nhiều nhất kể từ ngày 19/1. Ba địa phương khác có ca mắc COVID-19 trong ngày gồm Trùng Khánh, Hà Nam và Giang Tô.

Đợt bùng phát COVID-19 mới tại Trung Quốc chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền bắc. Tính từ 17/10 đến 2/11, Trung Quốc ghi nhận 631 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đến nay, Trung Quốc báo cáo tổng cộng 97.423 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 người chết.

Dù vẫn xuất hiện các đợt bùng phát mới với tốc độ nhanh hơn, lan rộng song Trung Quốc vẫn kiên định theo đuổi chính sách "Zero COVID". Một số nước như Singapore và Australia đã thay đổi phương pháp từ "Zero COVID" sang sống chung an toàn với dịch COVID-19.