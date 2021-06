Trung Quốc đưa tàu khu trục mang 64 tên lửa ra tập trận ở Biển Đông

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/6 đưa tin, hải quân Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc tập trận mới trên Biển Đông với sự tham gia của ít nhất ba tàu chiến. Một trong số đó có tàu khu trục Nam Ninh (162) thuộc lớp Type-052D vừa được đưa vào biên chế trong năm nay.

Đây cũng là lần đầu tiên tàu khu trục Nam Ninh được giới thiệu trước báo giới trong một cuộc tập trận kể từ sau khi nó được biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

Trong một thông báo chính thức của hải quân Trung Quốc, cuộc tập trận trên sẽ kéo dài trong bốn ngày, hiện vẫn chưa rõ khu vực các tàu Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận.

Ảnh tàu khu trục Nam Ninh (162) và tàu hậu cần Chaganhu (967) tham gia cuộc tập trận ở Biển Đông do Quân đội Trung Quốc công bố vào cuối tuần trước. (Ảnh: China Military)

Dựa trên một bức ảnh do cổng thông tin điện tử của quân đội Trung Quốc đăng tải vào cuối tuần trước cho thấy, tham gia cuộc tập trận trên ngoài tàu Nam Ninh còn có các tàu đổ bộ Kỳ Liên Sơn (985) thuộc lớp Type 071 và tàu hậu cần Tra Cán Hồ (967) thuộc lớp Type 901.

Cũng từ bức ảnh trên, Nam Ninh là một phiên bản nâng cấp của Type 052D với sàn đáp máy bay trực thăng được mở rộng, thiết kế tàng hình của tàu cũng được cải thiện, nó cũng được trang bị một hệ thống radar mới.

Nam Ninh là khu trục hạm Type 052D thứ ba được hải quân Trung Quốc biên chế chỉ vài năm trở lại gần đây, hai tàu trước đó là Tô Châu và Hoài Nam. Trong năm 2021, Trung Quốc cũng đưa vào biên chế hai khu trục hạm Type 055 là Lhasa và Đại Liên.

Trung Quốc bắt đầu chương trình đóng mới các tàu khu trục hạm lớp Type 052D từ tháng 3/2012, chiếc đầu tiên thuộc biến thể thứ ba mang tên Truy Bác được hạ thủy tháng 6/2018. Khu trục hạm Type 052D có lượng giãn nước 7.500 tấn, chiều dài 157 m hoặc 161 m tùy phiên bản, tốc độ tối đa gần 60 km/h và có thủy thủ đoàn 280 người.

Hợp Phì (174) một trong số 25 tàu khu trục lớp Type 052D của Hải quân Trung Quốc. (Ảnh: US Naval Institute)

Về hệ thống vũ khí, mỗi tàu Type 052D (kể cả biến thể cải tiến Type 052DL) đều được trang bị hệ thống ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) GJB 5860-2006 (với 64 ống phóng) có thể mang theo tên lửa phòng không trên hạm HHQ-9, tên lửa hành trình diệt hạm YJ-18 và tên lửa chống ngầm CY-5.

Các biến thể đầu thuộc lớp Type-052D được trang bị hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Type 730 với pháo 7 nòng xoay 30 mm có tốc độ bắn 1.200-2.400 phát/phút, biến thể mới lắp Type 1130 với pháo 11 nòng xoay 30 mm có tốc độ bắn 11.000 phát/phút.

Liên quan đến hoạt động của tàu chiến nước ngoài ở Biển Đông, Việt Nam luôn mong muốn các bên liên quan duy trì hòa bình và thượng tôn pháp luật quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thường xuyên nhấn mạnh: "Duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp một cách có trách nhiệm vào tiến trình này”.