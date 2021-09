Trung Quốc đưa ra phản ứng việc bà Mạnh Vãn Châu được trả tự do

(VTC News) -

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Hoa Xuân Oánh ngày 27/9 đồng loạt lên tiếng về việc bà Mạnh Vãn Châu được trả tự do tại phiên tòa ở thành phố Vancouver của Canada, vài giờ sau khi các công tố viên Mỹ tại New York công bố một thỏa thuận đình chỉ các cáo buộc gian lận đối với bà.

Bà Mạnh Vãn Chu đáp xuống sân bay Bảo An Thâm Quyến. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định, việc này là “vụ gài bẫy và bức hại chính trị” đối với công dân Trung Quốc, với mục đích đàn áp các công ty công nghệ cao của nước này mà Huawei là một đại diện.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, sau khi bà Mạnh Vãn Châu bị bắt, Đảng và chính phủ Trung Quốc đã “hết sức coi trọng”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “đích thân quan tâm”, Bộ Ngoại giao, các Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của nước này tại Mỹ, Canada và Vancouver dốc sức làm việc “trên các cấp độ và khắp các nơi” nhằm cung cấp sự bảo hộ lãnh sự và hỗ trợ cho bà Mạnh Vãn Châu.

Trước đó, buổi tường thuật trực tiếp sự kiện Mạnh Vãn Châu về nước ở sân bay Bảo An Thâm Quyến của truyền hình Trung Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân nước này.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết: “Tối 25/9, thông tin bà Mạnh Vãn Châu trở về nhà an toàn đã nhận được 400 triệu lượt thích trên phương tiện truyền thông mới của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhiều hơn cả tổng số dân của Mỹ và Canada".

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh khẳng định, việc bà Mạnh về nước an toàn là “kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng và chính phủ Trung Quốc, là kết quả của sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân nước này". Điều này một lần nữa chứng tỏ, “một nước Trung Quốc hùng mạnh dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của mỗi người dân Trung Quốc” và “không một thế lực nào có thể ngăn cản bước tiến phát triển của Trung Quốc".

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tái khẳng định việc chính phủ nước này “quyết không thỏa hiệp” khi bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc. Ông cũng lên án các hành vi “bắt giữ tùy tiện” công dân quốc gia khác “vì mục đích chính trị” và tuyên bố “trong thế kỷ 21 của ngày hôm nay không thể để những hành vi đó tiếp tục lộng hành".

Trước đó, bình luận về sự kiện bà Mạnh Vãn Châu được trả tự do, báo chí Trung Quốc gọi đây là “chiến thắng” của ngoại giao và người dân Trung Quốc. Truyền thông nước này cũng thông báo việc Bắc Kinh thả 2 công dân Canada - Michael Kovrig and Michael Spavor, là vì họ được tại ngoại vì lý do y tế và được Đại sứ quán Canada bảo lãnh sau khi viết đơn nhận tội và ăn năn hối cải.

Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu đã khép lại và đang mở ra triển vọng cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc, Mỹ và Canada. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, vẫn chưa thể quá lạc quan về tương lai của các mối quan hệ này, bởi Mỹ và Trung Quốc vẫn đang đối đầu và căng thẳng trong hàng loạt vấn đề.