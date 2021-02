Trung Quốc: Cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải bị khai trừ đảng, cách chức

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc (NSC) thông báo ông Cung Đạo An - cựu Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải đã bị khai trừ đảng và cách chức do những hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật.

Ông Cung Đạo An. (Ảnh: shine.cn)

Theo thông báo của CCDI và NSC, ông Cung Đạo An từ bỏ lý tưởng và niềm tin, ra sức lôi kéo bè cánh trong đảng. Hành vi của cựu Giám đốc Công an Thượng Hải gây hại nghiêm trọng và tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường chính trị.

CCDI và NSC cáo buộc ông Cung Đạo An lợi dụng chức vụ và mưu cầu lợi ích cho những người khác thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ, hoạt động kinh doanh, ký hợp đồng xây dựng...

Ông Cung Đạo An vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy định đảng, bị tình nghi nhận hối lộ và không có dấu hiệu ngừng vi phạm sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

CCDI và NSC nhấn mạnh tất cả tiền bạc và tài sản phi pháp mà ông Cung Đạo An có được sẽ bị tịch thu và vụ việc của cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải sẽ được chuyển sang Viện kiểm sát để điều tra và khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.

Ông Cung Đạo An (57 tuổi), trở thành giám đốc Công an Thượng Hải từ tháng 7/2017 và Phó Thị trưởng thành phố này từ tháng 1/2018.