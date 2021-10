Trung Quốc cảnh báo giám sát chặt chẽ hơn các phòng thí nghiệm

(VTC News) -

An ninh sinh học là một phần quan trọng của an ninh quốc gia và là lực lượng “ảnh hưởng và thậm chí có thể định hình lại thế giới”, ông Tập nói.

Đây là phiên nghiên cứu nhóm đầu tiên của Bộ Chính trị Trung Quốc đặc biệt tập trung vào vấn đề an toàn sinh học, nêu bật tầm quan trọng của giới lãnh đạo nước này đối với vấn đề kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Tân Hoa xã: “Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, hiện nay, các vấn đề an toàn sinh học truyền thống và các rủi ro an toàn sinh học mới đang chồng chất lên nhau, các mối đe dọa sinh học ở nước ngoài và trong nước đan xen với nhau”.

Lời cảnh báo của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc và Mỹ đang khẩu chiến về nguồn gốc của COVID-19.

Ông Tập nói an ninh sinh học là vấn đề an ninh quốc gia. (Ảnh: Tân Hoa xã).

Một số thành viên trong chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc tạo ra hoặc làm rò rỉ virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nơi ghi nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên.

Trung Quốc phản đối những cáo buộc như vậy, đồng thời thúc đẩy các giả thuyết rằng Mỹ đã đưa virus vào thành phố miền trung nước này.

Trong khi chính quyền ông Biden cố gắng ngăn chặn tình trạng cáo buộc lẫn nhau, họ liên tục kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm dữ liệu từ giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch ở Vũ Hán. Nhưng Bắc Kinh mô tả đây là sự chính trị hóa một câu hỏi khoa học.

Viện Virus học Vũ Hán, nơi nghiên cứu các virus corona, cũng nhiều lần phủ nhận rằng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của họ.

Hôm 29/9, ông Tập cũng cho biết “cần phải thúc đẩy việc truy tìm nguồn gốc của loại virus corona mới dựa trên các nguyên tắc và quy tắc khoa học", mặc dù ông không đề cập đến giả thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm đang gây tranh cãi.

Ông cũng kêu gọi các hệ thống cảnh báo sớm bệnh truyền nhiễm mới nổi hoạt động nhanh hơn cũng như hợp tác quốc tế tốt hơn về an toàn sinh học.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi một cách tiếp cận chủ động để ngăn chặn đại dịch "từ động vật ở đầu nguồn”, lặp lại lời kêu gọi từ một số nhà virus học nổi tiếng tin rằng COVID-19 là do động vật hoang dã.

Ông Tập kêu gọi nhanh chóng ban hành luật an toàn sinh học mới vào tháng 2/2020, vài tuần sau đợt bùng phát dịch ở Vũ Hán lần đầu tiên.

Luật mới được thông qua vào tháng 10/2020 năm ngoái và các viện nghiên cứu của Trung Quốc đang nghiên cứu những thiếu sót trong việc quản lý rủi ro an toàn sinh học.

Trong một bài báo đã được giới chuyên môn bình duyệt, đăng trên Biosafety and Health - tạp chí do Hiệp hội Y khoa Trung Quốc tài trợ, có kết luận “nhận thức về an toàn sinh học của nhân viên phòng thí nghiệm CDC (trung tâm kiểm soát và phòng ngừa) liên quan đến phát hiện mầm bệnh còn thấp, đặc biệt là nhận thức về đánh giá và kiểm soát rủi ro". Tuy nhiên CDC của tỉnh Hồ Bắc, có trụ sở tại Vũ Hán, không được đưa vào nghiên cứu, có thể do sự nhạy cảm xung quanh chủ đề này.

Trước đại dịch, một số phòng thí nghiệm trong thành phố đã tiến hành nghiên cứu về các virus corona ở dơi, cùng họ với Sars-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19.

Trung Quốc từ chối đề xuất của Tổ chức Y tế Thế giới về việc đưa họ thăm lại các phòng thí nghiệm.