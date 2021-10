Trung Quốc cảnh báo Anh: Thỏa thuận AUKUS có thể gây ra chạy đua vũ trang

(VTC News) -

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Anh nên thận trọng về hiệp ước an ninh AUKUS với Australia và Mỹ.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Liz Truss hôm 22/10, ông Vương nói: “Việc thành lập khối quân sự mới sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang, kích động đối đầu giữa các cường quốc, đồng thời phá hoại nền hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói “Trung Quốc phản đối thỏa thuận này” và kêu gọi Anh cân nhắc lại “một cách thận trọng” về AUKUS.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận an ninh – quốc phòng AUKUS được các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia công bố vào tháng 9 trong bối cảnh Mỹ, Australia và các quốc gia ở Ấn Độ - Thái Bình Dương lo ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Có nhiều ý kiến cho rằng AUKUS nhằm vào Trung Quốc.

“Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm túc về mối quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Vương quốc Anh và Australia cùng sự phát triển của việc hợp tác về tàu ngầm hạt nhân”. Theo ông Vương, AUKUS sẽ tạo nên nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Anh diễn ra sau khi bà Truss tuyên bố Anh không nên “phụ thuộc” vào Trung Quốc. Bà cho rằng Anh chỉ nên hợp tác xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như nhà máy điện hạt nhân, cùng các đối tác “cùng chí hướng”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Telegraph hôm 22/10, bà Truss nói rằng các công ty do Bắc Kinh kiểm soát nên bị loại khỏi các hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân Sizewell C của Anh. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh, các dự án “nhạy cảm” chỉ nên được thực hiện với các quốc gia có “mối quan hệ tin cậy” với Vương quốc Anh.