Trung Quốc hứa bán vaccine COVID-19 giá hợp lý ra thế giới

“Khi vaccine Trung Quốc được phát triển và bào chế thành công, chúng sẽ trở thành hàng hóa công cộng toàn cầu. Do đó, khi chúng tôi cung cấp vaccine trên toàn thế giới, chúng tôi cũng sẽ đặt ra một mức giá hợp lý và công bằng”, Zheng Zhongwei, người đứng đầu lực lượng đặc trách phát triển vaccine của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết.

“Đối với các nước kém phát triển hoặc đang phát triển, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cho các nước đó để giúp đạt được khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của vaccine COVID-19”, Zheng Zhongwei cho biết thêm.

Trung Quốc cam kết cung cấp vaccine COVID-19 giá hợp lý cho các nước. (Ảnh: AP)

Người đứng đầu lực lượng đặc trách phát triển vaccine của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho rằng, các công ty có quyền tự định giá vaccine, song cần cân nhắc việc định giá dựa trên chi phí sản xuất thay vì dựa trên nhu cầu thị trường. Ông Zheng Zhongwei cảnh báo, một số loại vaccine sẽ cần các cơ sở sản xuất an toàn sinh học và điều đó sẽ đẩy chi phí lên cao.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh, vaccine do Trung Quốc sản xuất sẽ là “hàng hóa công cộng toàn cầu”. Điều này đã được Zheng Zhongwei giải nghĩa, làm rõ rằng vaccine sẽ được bán trên phạm vi toàn cầu, với hỗ trợ về mặt tài chính cho các quốc gia gặp khó khăn trong việc chi trả.

Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Vương Nghị đã cam kết cho các nước Mỹ Latinh và Caribe vay 1 tỷ USD để đảm bảo quyền tiếp cận với vaccine COVID-19.

Trong khi đó, Pakistan và Indonesia, những quốc gia đang tổ chức các cuộc thử nghiệm vaccine, sẽ được ưu đãi về giá và cung cấp như một phần của thỏa thuận giữa Trung Quốc và các nước này.

Các quan chức y tế và giám đốc điều hành của các công ty dược phẩm cũng xác nhận về hồ sơ an toàn về các loại vaccine do Trung Quốc sản xuất. Trung Quốc là một trong những nước đi đầu trong việc phát triển vaccine COVID-19. Bốn trong số 11 loại vaccine ứng cử viên của nước này đang trải qua giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng, trong đó có một loại vaccine của công ty nhà nước Sinopharm.

Bất chấp những lo ngại về chất lượng vaccine do các vụ bê bối an toàn nổi tiếng trong quá khứ, Chủ tịch công ty Sinopharm - Liu Jingzhen, cho biết “hàng chục quốc gia” đã bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm của công ty. Ông đảm bảo về tính an toàn của vaccine Trung Quốc, nói rằng chỉ có 50.000 người tham gia thử nghiệm giai đoạn 3 có các phản ứng nhẹ.