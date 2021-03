Trung Quốc: Ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng là người đã tiêm vaccine

(VTC News) -

The Health Times cho biết, nữ bệnh nhân họ Liu đã mắc COVID-19 là người làm việc trong khu vực cách ly của một bệnh viện ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây). Theo nhóm chuyên gia y tế tỉnh Thiểm Tây, bà Liu có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với các mẫu bệnh phẩm trong bệnh viện.

Đáng chú ý, nữ bệnh nhân này đã tiêm liều vaccine đầu tiên vào cuối tháng 1/2021 và liều thứ hai vào đầu tháng 2/2021. Tuy nhiên, The Health Times không cho biết, loại vaccine COVID-19 đã được tiêm cho nhân viên này.

Trung Quốc ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng dù đã tiêm 2 liều vaccine. (Ảnh: Reuters)

Đến nay, 33 nhân viên làm việc trong khu vực cách ly với Liu đều có xét nghiệm dương tính và đã được cách ly tập trung để theo dõi.

The Health Time dẫn lời Zeng Guang, cựu chuyên gia dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết tỷ lệ bảo vệ của vaccine "không phải 100%", và chỉ "tương đối an toàn thay vì an toàn tuyệt đối”.

“Tỷ lệ hiệu quả của vaccine nội địa trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng ở Trung Quốc là hơn 90% và tỷ lệ bảo vệ chung ở mức hơn 70%”, chuyên gia Zeng Guang nói và cho rằng các bệnh viện điều trị COVID-19 là những khu vực có nguy cơ cao, các nhân viên y tế đã tiêm vaccine không có nghĩa miễn dịch hoàn toàn.

Hôm 18/3, Trung Quốc báo cáo trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đối với nữ nhân viên y tế họ Liu. Đây là trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng đầu tiên của nước này kể từ ngày 14/2.

Hiện Trung Quốc chấp thuận nhiều loại vaccine COVID-19 nội địa để sử dụng cho công chúng. Trong đó, có 2 loại vaccine do CanSinoBIO và Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán sản xuất, đã nhận được sự chấp thuận vào tháng 2. Loại vaccine của hãng Sinovac Biotech cũng được thông qua vào tháng 2. Trước đó, vaccine của Sinopharm cũng đã được cấp giấy phép.

Loại vaccine thứ 5, do Viện Vi sinh vật thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (IMCAS) phát triển, cũng đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc.