Trung Quốc bắt giữ nhân viên hãng tin Mỹ

Theo Bloomberg, Haze Fan bị các quan chức an ninh Trung Quốc mặc thường phục hộ tống khỏi tòa nhà của cô vào thứ Hai (6/12), ngay sau khi cô tiếp xúc với một trong những biên tập viên của mình.

“Cô Fan, công dân Trung Quốc đã bị Cục An ninh Quốc gia Bắc Kinh giam giữ theo luật liên quan của Trung Quốc do bị tình nghi tham gia vào các hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời Reuters.

“Vụ việc hiện đang được điều tra. Các quyền hợp pháp của cô Fan đã được đảm bảo đầy đủ và gia đình cô đã được thông báo", Bộ cho biết.

Cục An ninh Quốc gia Bắc Kinh không đưa ra bình luận.

Haze Fan.

“Chúng tôi rất lo lắng cho cô ấy và đã tích cực nói chuyện với chính quyền Trung Quốc để hiểu rõ hơn về tình hình. Chúng tôi đang tiếp tục làm mọi thứ có thể để hỗ trợ cô ấy trong khi tìm kiếm thêm thông tin”, phát ngôn viên của Bloomberg có trụ sở tại New York cho biết.

Haze Fan làm việc cho Bloomberg từ năm 2017 và trước đó đã làm việc cho CNBC, CBS News, Al Jazeera và Reuters.

Công dân Trung Quốc làm việc cho các hãng truyền thông nước ngoài ở Trung Quốc được xếp vào nhóm trợ lý tin tức.

Vào tháng 8/2020, các nhà chức trách ở Bắc Kinh đã bắt giữ Cheng Lei, một công dân Australia gốc Hoa làm việc cho đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, vì nghi ngờ người này có các hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.