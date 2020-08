Trung Quốc: Bão Hagupit đổ bộ, nhiều nơi báo động đỏ về thiên tai địa chất

Cơn bão số 4 có tên Hagupit sáng sớm ngày 4/8 đã đổ bộ vào vùng ven biển Nhạc Thanh ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đồng thời ảnh hưởng tới hàng loạt các tỉnh, thành ở miền Đông Nam Trung Quốc, như Phúc Kiến, Giang Tô, Thượng Hải....

Là địa phương chịu tác động nặng nề nhất của bão, Chiết Giang đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó bão cấp 2 (trong hệ thống ứng phó 4 cấp) và di dời gần hơn 380.000 người đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của bão, một số nơi trên biển và đất liền tại đây đã xảy ra mưa rất to với gió giật cấp 11-13, có nơi lên đến cấp 14, thậm chí cấp 16.

Bão Hagupit gây mưa to và gió giật mạnh tại Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang ngày 4/8. (Ảnh: Chinanews)

Lượng mưa đo được từ 8h ngày 3/8 đến 8h ngày 4/8 trên toàn tỉnh Chiết Giang ở mức 22,8 mm, tổng lượng mưa từ 250-400 mm, có nơi lên đến 466,1mm. Mưa lớn khiến nguy cơ xảy ra thiên tai địa chất tăng cao. Hàng loạt các huyện, thị ở tỉnh này đã phải phát đi báo động đỏ về khả năng xảy ra lũ quét và các hiện tượng thiên tai địa chất cho đến 8h sáng 5/8 (giờ địa phương).

Đáng chú ý là cơn bão này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hạ lưu sông Trường Giang, trong khi con sông dài nhất Trung Quốc này vẫn đang trong mùa lũ chính, do vậy đã gây áp lực rất lớn lên công tác phòng chống lũ lụt ở nước này.

Dự báo, bão Hagupit sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc với tốc độ 20km/h và giảm dần cường độ, sau đó ra khỏi địa phận tỉnh Chiết Giang vào đêm nay (4/8) và ra biển qua tỉnh Giang Tô vào sáng sớm ngày 5/8.