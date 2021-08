Trung Quốc bác lời kêu gọi điều tra nguồn gốc COVID-19 mới của WHO

(VTC News) -

Hôm 13/8, đáp trả lời kêu gọi chia sẻ dữ liệu thô về ca mắc COVID-19 đầu tiên, Trung Quốc cho rằng cuộc điều tra ban đầu là đủ, nhấn mạnh việc yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu được thúc đẩy bởi yếu tố chính trị thay vì một cuộc điều tra khoa học.

"Chúng tôi phản đối cuộc điều tra vì mục đích chính trị..., cũng như hành động từ chối kết quả điều tra vốn đã được công bố sau chuyến thăm Vũ Hán của nhóm chuyên gia WHO hồi tháng 1. Chúng tôi hỗ trợ hoạt động truy vết vì mục đích khoa học”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc (Ma Zhaoxu) cho hay.

Trung Quốc bác đề xuất của WHO về việc mở cuộc điều tra giai đoạn hai tìm hiểu nguồn gốc virus SARS-CoV-2, trong đó tiếp cận dầy đủ dữ liều từ phòng thí nghiệm virus học Vũ Hán. (Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Mã Triều Húc cũng từ chối đề xuất mở các cuộc điều tra mới, truy tìm nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

“Các kết luận và khuyến nghị trong báo cáo chung giữa WHO và Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế và giới khoa học công nhận. Công việc xác định nguồn gốc toàn cầu trong tương lai nên và chỉ có thể được tiếp tục thực hiện trên cơ sở báo cáo này, thay vì bắt đầu một cuộc điều tra mới”, ông Mã Triều Húc nhấn mạnh.

Phản ứng của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi WHO kêu gọi Trung Quốc cung cấp "tất cả dữ liệu thô về các ca mắc COVID-19 đầu tiên và quyền truy cập để có thể bắt đầu loạt nghiên cứu tiếp theo càng sớm càng tốt", cho rằng việc phát hiện ra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 là "cực kỳ quan trọng".

Bên cạnh đó, WHO cũng nhấn mạnh, việc phân tích và cải thiện các quy trình và an toàn trong phòng thí nghiệm "kể cả ở Trung Quốc, là điều quan trọng đối với an ninh và an toàn sinh học tập thể".

Sau khi kết thúc điều tra giai đoạn một, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kết luận, nhóm chuyên gia của WHO vẫn chưa tiếp cận đầy đủ phòng thí nghiệm virus học của Vũ Hán.

Báo cáo hồi tháng 3 từ nhóm điều tra của WHO không đưa ra kết luận chắc chắn. Họ cho biết, virus lây nhiễm từ dơi sang người thông qua động vật trung gian là kịch bản có thể xảy ra nhất, trong khi rò rỉ từ các phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán là "cực kỳ khó xảy ra".

Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu các cơ quan tình báo nước này đưa ra báo cáo đánh giá lại nguồn gốc COVID-19 và xác định xem liệu dịch bệnh này có rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay lây nhiễm từ động vật sang con người.