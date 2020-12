Trung Quốc: 18 người thiệt mạng dưới mỏ than, 5 người còn mất tích

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn đang tích cực tìm kiếm cứu nạn 5 người còn mắc kẹt tại một mỏ than ở phía Tây Nam Trung Quốc.

Sự cố rò rỉ khí CO khiến 18 thợ mỏ thiệt mạng. (Ảnh: CGTN)

Sự cố rò rỉ khí CO xảy ra vào khoảng 17h chiều qua (giờ địa phương) tại một mỏ khai thác than đá ở Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh đã cướp đi sinh mạng của 18 thợ mỏ. Theo Thời báo Hoàn Cầu, hiện tại mới chỉ có 1 người may mắn được cứu thoát khỏi sự cố đáng tiếc này. Tai nạn xảy ra khi các công nhân đang tháo dỡ các thiết bị bên trong hầm mỏ vốn đã dừng hoạt động 2 tháng trước đó.

Ủy ban An toàn Lao động thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ có nhiệm vụ giám sát một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố hầm mỏ này.