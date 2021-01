Trung Hương Store - Thương hiệu giày dép được lòng giới trẻ Hà Nội

(VTC News) -

Được mệnh danh là “thiên đường đồ đẹp”, thu hút nhiều bạn trẻ, Trung Hương Store sở hữu những bộ sưu tập đẹp, chất lượng, giá cả phải chăng, phù hợp cho túi tiền của các sinh viên, học sinh và chính sách đổi trả dễ dàng.

Mỗi khi đến với Trung Hương Store, điểm đặc biệt khách hàng cảm nhận được không chỉ là sự chất lượng ở chất liệu sản phẩm, đường may tỉ mỉ hay thiết kế hiện đại, mà còn là thái độ ân cần, sự am hiểu sâu sắc về mỗi đôi giày của chủ shop và nhân viên để có thể tư vấn những sản phẩm phù hợp nhất cho người mua. Đó cũng là một trong những lý do nơi đây thu hút được nhiều khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.

Để xây dựng và phát triển một cửa tiệm giày uy tín như ngày nay, anh Nguyễn Minh Trung (sinh năm 1991), ông chủ Trung Hương Store cũng có những cơ duyên đến với kinh doanh khá thú vị. Anh Trung tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử của Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, tuy nhiên lại bắt đầu công việc là một shipper. Nhận thấy, công việc shipper vô cùng vất vả và lâu ổn định, anh Trung quyết định góp vốn kinh doanh.

Anh Nguyễn Minh Trung, ông chủ Trung Hương Store sở hữu phong cách trẻ trung, năng động và nhiệt huyết với kinh doanh.

“Làm giàu không khó chỉ cần bạn dám nghĩ, dám làm, không gì là không thể”, đây là câu nói mang tính động viên nhưng lại là quan niệm của nhiều bạn trẻ có ước mơ lập nghiệp. Anh Trung cũng không ngoại lệ. Sau khi quyết định chuyển hướng sang kinh doanh, anh đã tích góp cho bản thân mình một số vốn nhỏ ban đầu khoảng 20 triệu cùng với việc vay mượn thêm của người thân, anh cùng vợ bàn bạc và lên kế hoạch lập nghiệp, khởi đầu là kinh doanh ví nữ.

Công việc khởi nghiệp ban đầu khá thuận lợi cùng với sự kiên trì, tận tình, nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm và có một “tên tuổi” nhất định trong làng thời trang ví nữ. Anh Trung đã chuyển sang nhiều mặt hàng khác nhau như kính mắt, túi xách, quần áo… và cuối cùng là kinh doanh mặt hàng giày cho đến ngày nay.

Ngoài tập trung vào sản phẩm, cửa hàng Trung Hương Store còn giải quyết tất cả vấn đề nan giải mà nhiều bạn trẻ thường gặp khi mua hàng, trong đó có việc "hàng mua rồi miễn đổi trả lại". Riêng tại cửa hàng của anh Trung khách hàng có thể đổi trả nếu như cảm thấy sản phẩm không vừa ý.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Trung sẽ cho ra mắt thêm chuỗi thương hiệu chuyên cung cấp giày thể thao, kèm theo đó là nhập thêm nhiều mặt hàng mới, chất lượng hơn và tất nhiên là giá cả lại phải chăng để ai cũng có thể sở hữu cho mình một đôi giày hoàn hảo.