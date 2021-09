Trung bình một ngày TP.HCM phát hiện 5.300 F0 trong cộng đồng

(VTC News) -

Tại họp báo chiều 7/9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM cho biết, trong hai tuần siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Công điện 1099 của Thủ tướng và Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM từ 23/8-6/9, lưu lượng giao thông giảm 85% so với ngày 22/8, nhưng vẫn còn một số người ra ngoài không đúng lí do.

Từ 23/8 đến nay, thành phố tích cực hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, với mục tiêu tách F0 khỏi cộng đồng. Vì vậy hai tuần qua, số F0 tại thành phố tăng cao.

“Số F0 tăng cao là do ngành y tế đẩy mạnh tách F0 cũng như hướng dẫn người dân tự lấy mẫu tại nhà. Trung bình mỗi ngày Tp.HCM phát hiện khoảng 5.300 ca F0”, ông Hải cho biết.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM.

Về an sinh xã hội, Trung tâm An sinh TP.HCM hỗ trợ trên 1,6 triệu túi an sinh, đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. Chương trình SOS của trung tâm cũng hỗ trợ 10.500 phần quà cho các trường hợp cần hỗ trợ. Thành phố đã chi hơn 3.696 tỷ đồng hỗ trợ người dân.

Ngoài ra, thành phố vận động 185.000 chủ nhà trọ giảm tiền thuê cho 670.000 phòng trọ của người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, bị ảnh hưởng bởi COVID-19, với số tiền hơn 329 tỷ đồng.

Từ nay đến 15/9, công tác trọng tâm trong phòng chống dịch tại TP.HCM là ưu tiên tiêm vaccine. Trước đây, vaccine đứng sau điều trị và truy tìm F0, nhưng giờ vaccine là tuyến đầu. Với chính sách "thẻ xanh vaccine" mà TP.HCM đang lên kế hoạch, thành phố sẽ sớm tiêm phủ vaccine để có thể mở cửa, duy trì kinh tế. Theo đó thành phố sẽ nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội với những người tiêm 1-2 mũi vaccine.

Về nhân lực phòng chống dịch, hiện trên 177.300 người tham gia công tác này tại thành phố, trong đó trên 24.000 người là các lực lượng được từ các bộ, ngành tăng cường hỗ trợ.

“Thành phố cũng cử 312 tổ công tác với trên 1.300 cán bộ xuống các quận huyện và TP Thủ Đức trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại mỗi địa phương”, ông Hải nói.

Tính đến ngày 6/9, TP.HCM ghi nhận 259.055 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trong ngày 6/9. 2.915 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 128.396 bệnh nhân.