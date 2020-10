Trump yêu cầu điều tra con trai Biden ngay trước bầu cử

Từ báo cáo gây tranh cãi của tờ New York Post, ông Trump yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp William Barr ngay lập tức mở cuộc điều tra cha con ứng cử viên Joe Biden và chuyện làm ăn ở nước ngoài của Hunter Biden.

Ông Joe Biden và con trai Hunter Biden.

Phát biểu trên đài Fox News, Trump cho biết "phải kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp hành động. Ông ấy phải hành động và phải hành động nhanh chóng".

"Đây là một vụ tham nhũng lớn và điều đó phải được biết trước cuộc bầu cử", Tổng thống Trump tuyên bố.

Vụ việc bắt đầu kể từ khi tờ New York Post công bố một loạt thư điện tử chứng minh con trai ông Biden có quan hệ làm ăn mờ ám tại Ukraine và Trung Quốc. Trong đó, có một email được gửi tới ông Hunter Biden vào ngày 13/5/2017 với tiêu đề "Expectations" (những kỳ vọng), đề cập chi tiết "những gói thù lao" dành cho 6 người trong một liên doanh không nêu cụ thể.

Trong email, Hunter Biden được xác định là "chủ tịch/phó chủ tịch tùy thuộc vào thỏa thuận với CEFC" (Công ty năng lượng Hoa Tín có trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc). Trong thỏa thuận chia cổ phần, bức thư có đoạn: "10 held by H for the big guy?" (Tạm dịch: H giữ 10% cho ông lớn?). Theo Đài Fox News, H là viết tắt của Hunter và "ông lớn" chính là Joe Biden.

Yêu cầu điều tra diễn ra ngay trước thềm cuộc tranh luận cuối giữa ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và đương kim Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra vào 22/10. Thời điểm bầu cử cũng chỉ còn chưa đầy 2 tuần. Chính vì thế, đây là một áp lực không nhỏ với đội ngũ tranh cử của ông Biden, dù cáo buộc đó là đúng hay sai.