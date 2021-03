Trump nổi giận khi báo Mỹ kêu gọi đảng Cộng hòa từ bỏ ông

(VTC News) -

"Họ chiến đấu vì những RINO đã gây tổn hại nặng nề cho đảng Cộng hòa. May mắn thay, không ai quan tâm tới bài xã luận của WSJ nữa. Họ đã đánh mất uy tín của mình", ông Trump nói hôm 4/3.

RINO là từ viết tắt của "Republicans in Name Only", một thuật ngữ mà Trump và những người ủng hộ sử dụng để chỉ các đảng viên Cộng hòa công khai chống lại ông.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Tuyên bố được cựu Tổng thống Mỹ đưa ra nhằm đáp trả một xã luận nêu chi tiết các tổn thất mà đảng Cộng hòa phải chịu kể từ khi ông Trump nhậm chức của WSJ.

Trong bài viết, tác giả khẳng định bất chấp các tuyên bố của mình, ông Trump vẫn thua Tổng thống Biden bảy triệu phiếu bầu và bị đánh bại tại hai bang có truyền thống đỏ - Arizona và Georgia.

Bài báo nhắc lại việc đảng Cộng hòa mất cả Hạ viện, Thượng viện, Nhà Trắng dưới thời Trump, đồng thời nhấn mạnh tỷ lệ tín hiệu của cựu Tổng thống chưa bao giờ đạt trên 50% tại hầu hết các cuộc khảo sát.

WSJ cũng đổ lỗi cho Trump về thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia.

Cuộc đua giúp Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa bị chia rẽ bởi các tuyên bố của Trump rằng có gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020.

Nhiều người phe Cộng hòa tin rằng tuyên bố này khiến các cử tri ở vùng nông thôn Georgia không đi bỏ phiếu vì cho rằng lá phiếu của mình sẽ không được tính. Tại vùng ngoại ô Atlanta, cuộc đấu đá trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng ảnh hưởng tới lá phiếu của các cử tri độc lập.

"Ông ấy khiến đảng Cộng hòa phải trả giá trong cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia. Trump nói với những người ủng hộ ở Georgia rằng lá phiếu của họ không quan trọng và nhiều người nên ở nhà", WSJ viết.

Sau vụ bạo loạn đồi Capitol, WSJ cũng là tờ báo lên án gay gắt Trump vì kích động người ủng hộ xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, đồng thời kêu gọi ông từ chức để tránh bị luận tội lần hai.