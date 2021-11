Trùm giang hồ Phi 'Đen' bị bắt khi lẩn trốn tại cửa khẩu

Ngày 15/11, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Văn Phi (Phi “Đen”, 35 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Phi "Đen" bị di lý từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: T.K.)

Theo cảnh sát, Phi là côn đồ cộm cán, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê ở khu vực Bình Dương - Đồng Nai - TP.HCM. Anh ta có nhiều tiền án, tiền sự về các tội Cố ý gây thương tích, Tổ chức đánh bạc, Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, Đe dọa giết người, Cưỡng đoạt tài sản.

Năm 2019, Phi cầm đầu nhóm tấn công một người dân, bắt trói và đưa nạn nhân đến trước cổng Công an phường Dĩ An. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ 15 người, riêng Phi bỏ trốn qua Lào.

Khi sống tại Lào, Phi trộm cắp tài sản và bị chính quyền sở tại bắt giữ. Sau khi chấp hành xong án phạt bên Lào, Công an TP Dĩ An đã phối hợp với phía Lào di lý Phi về Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý.