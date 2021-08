Trùm buôn lậu Mười Tường và các vụ án “khủng” vùng biên giới An Giang

(VTC News) -

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (từc Mười Tường) cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.

Tính đến nay, bà trùm buôn lậu vùng biên giới An Giang nhận tổng cộng 3 quyết định khởi tố.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (từc Mười Tường)

Buôn lậu vàng “khủng”

Trưa 30/10/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ nhóm người đang vận chuyển trái phép 51kg vàng (nguyên chất) từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang.

Sau đó, Cơ quan CSĐT bắt giữ và truy nã nhiều người trong đó có Mười Tường. Sau gần 8 tháng truy bắt, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt được Mười Tường và nhiều đàn em của bà Trùm này. Mười Tường và các đàn em bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Tang vật trong vụ án.

Sau khi bắt được Mười Tường, ngày 9/7, Cơ quan CSĐT dẫn giải bà này về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang để khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan.

Đồng thời, hơn 150 cán bộ chiến sỹ công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của những người liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường tại TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Qua khám xét, công an thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ.

Các bị can Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công Cường, Trương Thái Nguyên và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa.

Sau đó, Công an An Giang tiếp tục khởi tố thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu vàng nói trên. Trong đó, có 4 chủ của các tiệm kinh doanh vàng tại TP Châu Đốc, An Giang gồm Dương Công Cường (sinh năm 1950), Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966).

Cầm đầu đường dây vận chuyển tiền qua biên giới

Khoảng 9h, ngày 24/6, Muời Tường điện thoại chỉ đạo cho Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984), Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991) từ An Giang qua Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam.

Khi về tới phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, cả nhóm bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ cùng tang vật là 470.000 USD.

470.000 USD các đối tượng vận chuyển qua biên giới.

Vụ án được Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển Công an An Giang điều tra theo thẩm quyền

Qua đấu tranh, nhóm vận chuyển tiền khai nhận Mười Tường là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Ngoài ra, họ còn khai nhận từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, bà trùm Mười Tường nhiều lần chỉ đạo Phạm Thanh Sang điện thoại cho họ qua Campuchia nhận tiền USD đem cho bà này. Mỗi tháng, họ được bà trùm trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/người.

Căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập, ngày 13/8/2021 Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.

Giao em ruột điều hành đường dây vận chuyển đường lậu

Ngày 23/12/2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1981), Lê Văn Điện (sinh năm 1980), Trần Văn Tánh (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Lình (sinh năm 1977) chở hàng lậu (từ Campucha) trên sông thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú (An Giang)

Lúc này, trong ghe của Dũng vận chuyển 106 bao đựng quần áo, giày, túi xách, mũ (nón). Ghe của Điện vận chuyển 400 bao đường cát trắng. Ghe của Lình vận chuyển 498 bao đường cát trắng. Ghe của Tánh vận chuyển 499 bao đường cát trắng. Tổng giá trị hàng hoá trên các ghe là hơn 1 tỷ đồng.

Phương tiện và tang vật thu giữ được.

Ngày 28/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối 4 người nói trên về tội “Buôn lậu”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 30/01/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền, về tội “Buôn lậu”. Do 3 kẻ này đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định truy nã.

Đến ngày 11/9/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thay đổi tội danh các bị can có liên quan đến vụ án từ tội “Buôn lậu” qua tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngày 17/01/2020, Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình và Trần Văn Tánh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm tù.

Tháng 4/2020, Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để đầu thú. Ngày 05/02/2021, TAND tỉnh An Giang đưa 3 người này ra xét xử sơ thẩm.

Tại phiên tòa, cả 3 bất ngờ thay đổi lời khai và cho biết Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, sinh năm 1971) là người thuê họ vận chuyển hàng qua biên giới. Út Mạnh là em ruột của Mười Tường và đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng.

Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh)

Sau đó, qua điều tra Cơ quan CSĐT khởi tố Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Mở rộng vụ án, các bị can khai nhận Mười Tường chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu nói trên.

Ngoài ra, họ khai nhận, trong nhiều năm qua, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính cho bản thân. Để thực hiện được việc này, Mười Tường đã giao cho em ruột là Út Mạnh trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Mười Tường đứng sau chỉ đạo Mạnh và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây. Với những chứng cứ rõ ràng, Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ án nói trên.