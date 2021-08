Trùm buôn lậu Mười Tường nhận thêm 2 quyết định khởi tố

(VTC News) -

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ký 2 quyết định khởi tố bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) với vai trò cầm đầu.

Cơ quan Công an đọc quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường).

Theo đó, trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép đường cát và các loại hàng hóa khác từ Campuchia về Việt Nam (tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỷ đồng).

Đây là vụ án do Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang vào ngày 23/12/2018.

Bên cạnh đó, Mười Tường bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do liên quan quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 24/6/2019. Vụ án này do Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, như VTC News đưa tin, bà trùm buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.