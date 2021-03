Trùm buôn hàng giả dùng 20 tỷ đồng 'chạy' điều chuyển Giám đốc công an tỉnh

(VTC News) -

Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình đấu tranh liên quan các sai phạm trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng và nhớt xe gắn máy một số thương hiệu, Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh) khai báo một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Trí Mãnh.

Mãnh khai thời gian gần đây, Công an tỉnh An Giang quyết liệt tổ chức tấn công và truy quét các tệ nạn xã hội, ma túy, hình sự và nhiều hành vi vi phạm. Một số kẻ liên hệ và giao cho Mãnh tìm người có thể dùng tiền nhằm tác động đến người có thẩm quyền với mục đích để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác, cho bọn chúng dễ bề tiếp tục thực hiện các hoạt động bất chính.

Mãnh liên hệ với một người tên Đào Ngọc Cảnh sinh (sinh năm 1947, trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Huê, TP Đà Nẵng) để nhờ thực hiện âm mưu trên.

Sau đó, Cảnh liên hệ với Ngô Văn Trọng (sinh năm 1973, trú số 18, Nguyễn Trung Ngạn, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Vũ Văn Quý (sinh năm 1991, nơi cư trú: 382/17-19, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM) và Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1967, trú xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) để bàn mưu thực hiện việc Mãnh yêu cầu.

Các nghi can Cảnh, Trọng, Quý, Tâm tại cơ quan công an. (ảnh: CAAG)

Đến giữa tháng 1/2021, Cảnh, Trọng, Quý, Tâm đến An Giang để gặp Mãnh và ra giá 20 tỷ đồng để tác động điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác.

Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và cam kết sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển. Nếu không thực hiện được sẽ trả lại tiền cho Mãnh.

Sau đó, Quý không thể thực hiện được âm mưu nêu trên nên cả nhóm bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh số tiền 7,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại 2,6 tỷ đồng bọn chúng nói đã chi phí cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển. Tuy nhiên, thực chất số tiền chúng chia nhau tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an An Giang tạm giữ hình sự Quý, Trọng và Tâm. Cảnh đang được Cơ quan cảnh sát điều tra quản lý để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm có liên quan đến vụ án.

Theo công an tỉnh An Giang, đây là vụ án rất đặc biệt và chưa có tiền lệ tại An Giang. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và sẽ xử lý nghiêm minh.