Trực tiếp trao giải V-League Awards 2023: Vinh danh HLV, cầu thủ xuất sắc nhất

(VTC News) -

Các danh hiệu cá nhân của mùa giải được công bố trong lễ trao giải V-League Awards 2023 diễn ra lúc 18h30 ngày 31/8 tại Hà Nội.

V-League 2023 khép lại với chức vô địch thuộc về CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, không có đại diện nào của đội bóng này nằm trong danh sách đề cử giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải.

Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng) và Trần Nguyên Mạnh (Nam Định) là 3 cái tên cạnh tranh cho danh hiệu cá nhân được chờ đợi nhất.

HLV Bozidar Bandovic (Hà Nội FC), Thạch Bảo Khanh (Viettel) và Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng) là 3 đề cử danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải V-League 2023.

Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải là cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Đinh Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An) và Trần Ngọc Sơn (Nam Định).

Đề cử đội hình tiêu V-League 2023

Thủ môn: Phạm Văn Phong (Viettel), Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (CLB Nam Định)

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài (CLB Công an Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (CLB Công an Hà Nội), Vũ Văn Thanh (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Janclesio (CLB Hà Tĩnh)

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Bùi Văn Đức (CLB Hà Tĩnh), Nguyễn Hải Huy (CLB Hải Phòng), Lâm Ti Phông (CLB Thanh Hóa), Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa), Jhon Cley (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến (Viettel)

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Bruno Cunha (CLB Thanh Hóa), Rafaelson (CLB Bình Định), Caion (Hà Nội FC)