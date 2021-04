Trực tiếp: Toàn cảnh ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam

Tham dự hội thảo có ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương); bà Trương Thị Nhi, Chủ tịch Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam; PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính); Ông Võ Đan Mạch- Chánh văn phòng, Ông Phạm Văn Cao - Phó trưởng Phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Ông Nguyễn Phương Sơn - Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam.

Theo đại diện Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), bán hàng đa cấp là một ngành được thế giới công nhận và được điều chỉnh chặt chẽ bởi pháp luật Việt Nam. Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chính thống ở Việt Nam đã tồn tại, phát triển trong gần 20 năm qua và đến nay ngành bán hàng đa cấp đã cơ bản được định hình, hoạt động trong quy củ, dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.

Cụ thể, tính đến hết năm 2020, trên thị trường có 22 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động hợp pháp, đạt doanh thu hơn 15.400 tỷ đồng năm 2020 với tổng số lượng người tham gia hơn 800.000 người. Tổng số thuế các doanh nghiệp đã nộp về ngân sách nhà nước đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động chính thống, còn có rất nhiều doanh nghiệp lợi dụng hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp để thu hút đầu tư, hoạt động bất hợp pháp như hoạt động của hệ thống Gold Time Coffee, dự án “OWIFI”, My Aladin…; các mô hình đầu tư tài chính, ngoại hối như Lion Group, Liber Forex...

Các chuyên gia kinh tế cho rằng hoạt động kinh doanh đa cấp hợp pháp có thể mang lại thu nhập và cơ hội thành công cho nhiều người, song người dân cần tỉnh táo phân biệt mô hình kinh doanh đa cấp chính thống và kinh doanh đa cấp bất chính để có nhận thức đúng đắn, tránh các rủi ro không đáng có cả về tài sản và pháp lý.

Thực tế cho thấy, những năm qua đã có nhiều người tham gia bán hàng đa cấp và thành công, có thu nhập cao song cũng có một số người dân chưa hiểu rõ về bán hàng đa cấp, bị dẫn dụ tham gia vào các hình thức đa cấp biến tướng, chịu tổn thất về sức khoẻ và tiền bạc.

Từ đó đặt ra các vấn đề những ai nên tham gia bán hàng đa cấp? Việc tham gia bán hàng đa cấp có thể giúp tất cả thành công và có thu nhập cao? Khi bị lợi dụng vì bán hàng đa cấp bất chính, người dân cần làm gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình? Giải pháp nào để chẩm dứt tình trạng kinh doanh bán hàng đa cấp bất chính và biến tướng?...

Những vấn đề này sẽ được đặt ra, mổ xẻ trong khuôn khổ Tọa đàm “Toàn cảnh ngành bán hàng đa cấp tại Việt Nam”.

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp trên trang Fanpage, kênh YouTube của Báo điện tử VTC News, phát lại trên kênh VTC1.

Một số doanh nghiệp đa cấp tiêu biểu tại Việt Nam

1. Công ty TNHH Amway Việt Nam

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2008 và luôn tuân theo triết lý kinh doanh của tập đoàn toàn cầu có lịch sử gần 65 năm phát triển, đó là “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn”.

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh bền vững, Amway có rất nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội rất ý nghĩa. Năm 2020, Amway vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế do có nhiều đóng góp trong việc cải thiện tình hình dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam

2. Công ty TNHH Một Thành Viên New Image Việt Nam

Công ty TNHH Một Thành Viên New Image Việt Nam được thành lập năm 2013, có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng cùng đội ngũ nhà phân phối hoạt động rộng khắp cả nước. New Image Việt Nam cung cấp các nhóm sản phẩm có thành phần sữa non, được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand, mang lại sự chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân Việt Nam.

3. Công Ty TNHH Nu Skin Việt Nam

Nu Skin Việt Nam được thành lập ngày 04/11/2011, hiện nằm trong top 3 tại thị trường Đông Nam Á của Nu Skin Enterprises. Nu Skin Việt Nam hiện là thành viên của Hội doanh nghiệp bán hàng trực tiếp của Amcham, Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Công ty có 3 dòng sản phẩm chính là Thiết bị làm đẹp và sản phẩm chăm sóc cá nhân, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Máy lọc nước. Ngoài ra, Nu Skin có Quỹ hỗ trợ trẻ em bị tim bẩm sinh và hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác….

4. Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (Vinalink Group)

Vinalink Group - doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với việc phân phối các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPCN) và mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam. Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, cho đến nay, Vinalink Group đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp uy tín, sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP (Bộ Y tế), ISO... đội ngũ Ban cố vấn là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nhiều dòng sản phẩm chất lượng, hiệu quả cao, được thị trường và đông đảo người tiêu dùng đón nhận.

5. Công ty TNHH TM Lô Hội

Là Công ty Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm áp dụng phương thức kinh doanh đa cấp, Lô Hội luôn mong muốn góp phần khẳng định với xã hội, cộng đồng những giá trị tốt đẹp, tính hiệu quả mà phương thức này mang lại. Từ cánh đồng, đến cơ sở chế biến, sản xuất và hoạt động phân phối - Lô Hội tự hào kiểm soát mọi khía cạnh của quá trình. Đảm bảo mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, cho bạn luôn cảm thấy khỏe hơn, đẹp hơn sau mỗi lần sử dụng.

6. Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam

Tập đoàn Kyowon xuất phát từ lĩnh vực xuất bản giáo dục , trải qua hơn 36 năm phát triển, đã trở thành một doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực Văn Hóa Đời Sống Giáo Dục tại Hàn Quốc. Công ty Kyowon The ORM thuộc tập đoàn Kyowon. Kyowon The ORM tạo ra những mối lương duyên tốt đẹp, thông qua cơ hội kinh doanh đúng đắn, minh bạch; kiến tạo tương lai tươi sáng bằng những giá trị sản phẩm không ngừng đổi mới”

Với việc mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi nỗ lực mang đến những dòng sản phẩm K-Health & K- Beauty chất lượng cao, được đúc kết từ tinh hoa Hàn Quốc cùng với cơ hội kinh doanh chính trực giúp Đối tác kinh doanh tạo ra thu nhập thông qua hình thức tiêu dùng thông minh. Hơn thế nữa, chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật và là hội viên tích cực của Hiệp hội Bán hàng đa cấp, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.