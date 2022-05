Trực tiếp tọa đàm: 'Cân bằng dinh dưỡng cho người tập luyện thể thao'

(VTC News) -

Video trực tiếp tọa đàm dinh dưỡng thể thao

- HLV Mai Đức Chung cho rằng đâu là giải pháp để VĐV cải thiện sức khỏe và thi đấu tốt?

Chúng ta phải làm tốt hơn, chất lượng tốt hơn, thực phẩm phải sạch sẽ. Cả nước ta đang động viên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, nhưng sản phẩm phải có chất lượng, bổ dưỡng thì mới người ăn mới đảm bảo sức khỏe được.

Nếu chỉ vì đồng tiền, vì thương mại mà không đảm bảo chất lượng thì gây thiệt hại sức khoẻ. Tôi mong rằng đội nữ sẽ được tư vấn khám sức khoẻ, biết từng cầu thủ cần những gì, yếu gì, bổ sung dinh dưỡng thế nào.

- Hoàng Thị Loan nghĩ sao về việc có thêm sản phẩm ăn liền tăng cường vi chất và năng lượng?

Nhiều bạn trong đội tuyển rất thích mang mì tôm khi thi đấu ở nước ngoài. Nếu trên máy bay, chúng tôi có thể bỏ ra và nhờ nhân viên xử lý giúp. Đúng là ăn một bữa đồ nóng thì dễ ăn nên nhiều thành viên trong đội rất thích.

Tôi thường ăn uống theo chế độ dinh dưỡng của đội. Ngoài ra, tôi có thể ăn bình thường khi ở nước ngoài chứ không kén ăn.

- HLV Mai Đức Chung đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất để cân bằng dinh dưỡng cho các vận động viên?

Đội thể thao nào cũng phải có bác sĩ về dinh dưỡng. Chuyên gia dinh dưỡng sẽ đưa ra thực đơn hàng ngày, nếu không thiết kế được thực đơn cho từng VĐV thì thiết kế cho cả đội cũng được, không thể ăn theo cảm tính vì như thế không đủ chất được.

Toàn cảnh tọa đàm 'Cân bằng dinh dưỡng cho người tập luyện thể thao'. (Ảnh: Đắc Huy)

- HLV Mai Đức Chung nghĩ thế nào về việc sử dụng các sản phẩm, thực phẩm ăn nhanh, ăn liền dành cho người tập luyện thể hiện nay?

Khi đội tuyển nữ Việt Nam sang Tây Á, Ấn Độ, chúng tôi đề nghị bác sĩ mang giò, chả, ruốc, nước mắm, vừng, lạc rang để bổ sung cho bữa ăn. Người Việt Nam mình quen những món đó rồi, có thể dinh dưỡng không nhiều, nhưng ăn thêm để cho đỡ nhớ cũng không sao.

Có những cầu thủ mang cả cà, tôi bảo là không tốt sức khoẻ đâu, chỉ để ăn thêm cơm. Tôi nhắc nhở cầu thủ phải rèn luyện, đừng có thích thì ăn, không thích thì không ăn. Những thứ chúng ta không thích đó đôi khi lại rất giàu dinh dưỡng.

- VĐV cần đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và lượng thức ăn phù hợp, nếu ăn quá nhiều cũng không tốt vì có thể gây béo phì hoặc tích mỡ. Hoàng Thị Loan có lo lắng về vấn đề này không và xử lý thế nào?

Ăn uống cân bằng rất quan trọng. Cũng có lúc tôi ăn nhiều, nhưng thực sự, tôi rất sợ béo. Bởi khi tăng cân, cơ thể sẽ trở nên nặng nề hơn. Tôi luôn cố gắng để kiểm soát cân nặng từng chút một. Dù chỉ tăng nửa cân hay vài lạng thì vẫn phải giảm bớt chế độ ăn để không bị quá cân. Khi đã ở chế độ duy trì cân nặng rồi, cứ dựa vào thực tế mà điều chỉnh thôi.

Hoàng Thị Loan luôn cố gắng duy trì chế độ ăn uống khoa học. (Ảnh: Đắc Huy)

- Với các cầu thủ bóng đá mà HLV Mai Đức Chung đã và đang dìu dắt, yếu tố quan trọng nhất để họ có một thể lực tốt cũng như sức bền trong mỗi trận đấu đó là gì? Ban huấn luyện đã có những đầu tư và thay đổi chế độ dinh dưỡng luyện tập như thế nào?

Trong huấn luyện chuyên nghiệp, chúng tôi có 3 kỳ, tương ứng 3 giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn đầu tiên là chuẩn bị chung, gồm nhiều tố chất như sức bền, sức mạnh, khéo léo, mềm dẻo,... Đó là giai đoạn quan trọng nhất, cầu thủ cần nhiều dinh dưỡng, bởi có dinh dưỡng mới có thể lực. Những môn cần dinh dưỡng nhiều như điền kinh, bóng đá, cử tạ, chưa kể bóng chuyền, quần vợt, luôn đặt cho chúng ta câu hỏi làm thế nào để đáp ứng dinh dưỡng cho VĐV mới quan trọng.

Chúng ta còn thiếu bác sĩ, làm sao để cắt nghĩa cụ thể rằng làm thế nào để VĐV ăn đủ chất, trong thời kỳ đó cần những chất gì, magie, sắt, kẽm, hay vitamin A, E trong hoa quả. Đó đều là những chất rất cần cho VĐV tập luyện. Nếu không đáp ứng đủ thì chúng tôi không thể để VĐV tập nặng, bởi họ không đảm bảo đủ chất và giữ sức khỏe.

Ở giai đoạn thứ hai là chuẩn bị chuyên môn, ban huấn luyện thiết kế những bài tập với khối lượng thấp, cường độ cao. Đây cũng là giai đoạn cần dinh dưỡng bổ sung vì cầu thủ cần sức bền chuyên môn, không đáp ứng được tiêu chí ăn uống thì không đảm bảo tập luyện được.

Chúng ta còn thiếu lắm trên khía cạnh y học thể dục thể thao, bởi ăn uống, khoa học tập luyện, massage, là quan trọng nhất để cầu thủ có nền tảng thể lực tốt. Trong đó ăn uống là quan trọng nhất, nếu không có thì không đủ thể lực thi đấu. Trước đây, VĐV Việt Nam cứ đá 90 phút, đến phút 60, 70 là đi bộ. Bây giờ cầu thủ đã tiến bộ hơn, cũng được bổ sung thêm vitamin, cũng tương đối.

Bữa này chưa có thịt bò, cá hồi thì bổ sung một ít, nhưng chưa thể nói là đủ. Cần thực tế dinh dưỡng cho cầu thủ là bao nhiêu. Một miếng cá hồi là chưa đủ cho VĐV, vậy thì số lượng bao nhiêu, tuần ăn mấy lần. Chúng ta chưa lượng hóa được.

Chúng ta chưa có bác sĩ dinh dưỡng cho từng VĐV, từng bữa ăn. Chúng ta phải thông cảm vì Việt Nam còn khó khăn, chế độ dinh dưỡng cho thể thao chưa thể bằng nước khác. Do đó, cầu thủ mình yếu hơn so với chính các nước Đông Nam Á. Cầu thủ mình không mạnh, không cao bằng Thái Lan, tất nhiên đó là phép so sánh bằng con mắt, mà chưa có số liệu cụ thể.

Chúng tôi cũng từng đề nghị về vấn đề này với Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF. Tại Việt Nam chưa có máy móc tính cho từng VĐV, nhưng có con mắt chuyên môn, kinh nghiệm, chúng tôi hiểu rằng cần nạp những chất nào. Ví dụ mỗi lần tôi huấn luyện đội tuyển nữ chạy việt dã, chạy bãi biển 1 tiếng, cường độ rất căng thẳng. Cát biển lún, không như đường bằng.

Mỗi bước chạy đã tốn bao nhiêu calories rồi, không nạp đủ thì sức chỉ có tiêu hao đi, dẫn đến yếu sức và yếu thể lực. Chúng ta đã bổ sung nhiều hơn đường và sữa cho VĐV, nhưng chỉ là một phần, chưa đáp ứng được. Chúng ta cần thêm dinh dưỡng trong bữa ăn nữa, chứ không chỉ uống mỗi sữa.

Giai đoạn thứ ba là chuẩn bị thi đấu, chúng ta không cần ăn nhiều, nhưng vẫn cần những chất cụ thể đáp ứng cho VĐV. Tôi đã áp dụng phương pháp dinh dưỡng này cho đội tuyển nữ.

- Năng lượng nạp vào và tiêu hao là vấn đề rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt cho những người tập luyện thể thao. Chúng ta cần có lưu ý thế nào trong chế độ dinh dưỡng để đảm bảo điều này?

TS. BS Trương Hồng Sơn: Lưu ý đầu tiên là phải duy trì không bỏ bữa. Thông thường đối với VĐV chúng tôi đề nghị có 3 bữa chính, 2 bữa phụ. Bữa sáng cung cấp 20-25% năng lượng trong ngày, bữa trưa cao hơn, khoảng 30-35%. Thêm bữa chiều và có 2 bữa phụ là đủ 100% năng lượng.

Điểm thứ hai là chế độ ăn uống vừa phải đảm bảo cho thi đấu đồng thời cũng phải xem xu hướng của VĐV. Ví dụ VĐV cần tích lũy, thể trạng cần lên cân một chút hoặc xuống cân thì ta phải điều chỉnh tổng năng lượng bằng cách đo cá thể từ các chỉ số chuyển hóa cơ bản, cân nặng, chiều cao để tính VĐV đấy cần lên điểm nào là phù hợp nhất, đủ sức mạnh mà không bị ỳ.

Ngoài ra, chúng ta phải tính đến thời điểm. Đối với những môn thể thao đỏi hỏi cơ bắp tốt, giai đoạn trước khi thi đấu phải giảm tinh bột, đẩy lên thịt, dầu mỡ để tạo ra khoảng trống tinh bột nhưng trước khi thi đấu khoảng 3 ngày phải đẩy tinh bột lên để tạo ra tình trạng vượt ngưỡng glucose. Lúc đấy tích lũy tại gan và cơ bắp, đến ngày thi đấu đây là sự dự trữ năng lượng rất tốt để VĐV khỏe khoắn hơn.

Về vấn đề vi khoáng, có nhiều loại vi khoáng nhưng ta sẽ tập trung vào một số loại quan trọng. Tôi nói ví dụ như sắt. Ta ngồi đây ko biết thiếu máu hay không nhưng tỉ lệ thiếu máu là 20%, chỉ phát hiện ra khi xét nghiệm. Thiếu máu thể hiện ra lúc bắt đầu chạy nhiều, người thiếu máu sẽ nhanh mệt, xanh xao. Nếu ta có xét nghiệm cho VĐV như vậy, ta biết VĐV thiếu máu thì có thể giải quyết ngay.

Ta phải để ý cả canxi. Có một con số giật mình, theo một nghiên cứu gần đây tại TP.HCM là 18% vận động viên nữ chúng ta bị loãng xương. thiếu canxi. Xương rất quan trọng, về độ cứng, độ chắc. VĐV nguy cơ gãy xương rất cao, hơn người bình thường gấp 3, gấp 3,5 lần. Người có mật độ xương thấp phục hồi rất khó. Vì vậy ta phải kiểm tra vấn đề loãng xương và bồi phụ canxi trong sữa, trứng thực phâm khác.

Việc này còn phức tạp ở chỗ canxi còn liên quan vitamin D, vitamin D lại liên quan đến dầu mỡ. Ta bổ sung canxi mà thiếu vitamin D thì không hấp thụ được. Không ăn dầu mỡ thì không hấp thụ được vitamin D. Sự liên quan này được gọi là giao hưởng vitamin. Có một vấn đề là VĐV thường ngại mỡ. Ăn vào béo lên, sức nhanh mất đi. Thế nên phải tính toán thế nào cho đủ, dẫn đến không có vấn đề loãng xương, thiếu máu, thiếu vitamin.

Các vi khoáng rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ như ma giê, liên quan đến testosterone ở VĐV nam, liên quan đến vấn đề tim mạch, tạo ra sức bền cho VĐV. Tôi nói với VĐV năng lượng là một chuyện nhưng vi khoáng cũng rất quan trọng. Trong thể thao hơn nhau một chút mới có đủ sức để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

- Dưới góc độ VĐV, Hoàng Thị Loan nghĩ thế nào về chế độ dinh dưỡng cho VĐV hiện nay?

Là VĐV chuyên nghiệp, tôi hiểu rằng chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Để đảm bảo sức lực và thể lực thi đấu, bản thân tôi phải ăn uống và nghỉ ngơi để có sức tập luyện và theo chế độ của một VĐV chuyên nghiệp. Nếu muốn tập luyện với cường độ cao, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

- Hoàng Thị Loan đã xây dựng chế độ dinh dưỡng thế nào để đảm bảo và duy trì thể lực tốt trong quá trình tập luyện và thi đấu?

Tôi luôn ưu tiên chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện. Muốn tập tốt phải ăn tốt, nghỉ ngơi tốt. Tôi luôn động viên bản thân và tự tạo động lực rằng mình phải ăn uống đầy đủ các chất cần thiết và dinh dưỡng tốt. Đồng thời loại bỏ những thứ không cần thiết và không tốt cho sức khỏe.

Cầu thủ Hoàng Thị Loan vừa cùng ĐTQG nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31. (Ảnh: Đắc Huy)

- Từ trước đến nay, các vận động viên thể thao Việt Nam luôn bị coi là có thể lực không tốt so với các bạn bè thế giới. HLV Mai Đức Chung lý giải điều này thế nào?

Dinh dưỡng trong thể thao còn tùy thuộc vào từng cá nhân, từng môn, không thể chia chung chung kiểu “bổ đầu”. Chúng ta thông cảm với Việt Nam, khi tình hình thể thao khó khăn, chưa bằng nhiều nước, nên khó đòi hỏi dinh dưỡng phải được phân bổ theo từng môn.

Ở môn bóng đá, VĐV của chúng tôi có tiêu chuẩn ăn uống là 500.000 đồng/ngày, nhưng chưa có tiêu chuẩn dinh dưỡng từng cho cá nhân VĐV. Ở đội tuyển nữ, chúng tôi chia các bữa ăn theo mâm, gồm 6 người/mâm, mỗi mâm hôm nào nhiều thì có 5, 6 món, có những món như thịt gà, cá rán, rau xào, canh, hoa quả, mâm nào cũng như mâm nào, thường không phân biệt được. Chúng ta chưa làm tốt ở khâu dinh dưỡng.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về dinh dưỡng thể thao. (Ảnh: Đắc Huy)

Dinh dưỡng cho người tập thể thao rất quan trọng, nhất là bóng đá bởi môn thể thao này đòi hỏi người chơi phải tiêu hao năng lượng nhiều. Sau 1 trận đấu, có những cầu thủ sút đến gần 5kg, chạy nhiều nhất hơn 10km, năng lượng như thế mà không bù đắp thì thể lực, sức khỏe ngày càng đi xuống. Dinh dưỡng là một phần quan trọng của VĐV thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, chúng ta chưa đáp ứng được dinh dưỡng so với mặt bằng chung.

- Không chỉ mỗi VĐV, mà dinh dưỡng của mỗi người lại khác nhau. Ông có thể phân tích dinh dưỡng của VĐV và những người tập luyện thể thao khác thế nào so với người bình thường?

TS. BS Trương Hồng Sơn: Một người bình thường cần 1800 kcal mỗi ngày. Nhiều quá thì thừa cân, ít và kéo dài thì suy dinh dưỡng. VĐV nhu cầu năng lượng rất khác, đặc biệt là giai đoạn thi đấu và tập luyện. Những VĐV của giải Tour de France theo nghiên cứu họ cần 12.000 kcal mỗi ngày, gấp khoảng 7 lần bình thường.

Nhu cầu VĐV trong giai đoạn thi đấu, dinh dưỡng tính theo cân nặng, khoảng 40-70 kcal cho một kg cân nặng. VĐV cần tiêu thụ gấp 3 lần so với thông thường. Không có chế độ riêng cho từng người thì sẽ rất khó bởi vì có phải VĐV nào cũng như nhau đâu. Có VĐV cân nặng tốt, người khác thấp hơn, độ tuổi cũng khác nhau và hoạt động thể lực, các bộ môn khác nhau. Có môn tập trung nhanh, cường độ cao trong thời gian ngắn nhưng có môn cần sức bền.

Trong y học và dinh dưỡng thể thao có những nguyên tắc. Đối với từng VĐV, từng môn thi đấu có một chế độ ăn kiểu khác nhau. Các môn đòi hỏi sức bền thì vấn đề glucose, tinh bột rất quan trọng. Trong giai đoạn phục hồi thì protein, chất đạm rất quan trọng. Đối với VĐV, phải xây dựng chế độ ăn đến từng cá thể.

- Thưa TS. BS Trương Hồng Sơn, ông nhìn nhận thế nào về thực trạng dinh dưỡng của người Việt Nam nói chung và những người tập luyện thể thao nói riêng?

Chúng ta biết rằng dinh dưỡng là vấn đề rất quan trọng. Hằng ngày ta vẫn phải ăn, phải uống. Vấn đề này trước tiên liên quan đến tăng trưởng chiều cao. Người Việt Nam hiện nay thuộc nhóm những nước có chiều cao thấp dù có sự tiến bộ rất lớn. Nghiên cứu gần nhất cách đây 2 năm ta đứng thứ tư Đông Nam Á.

TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, chia sẻ tại toạ đàm. (Ảnh: Đắc Huy)

Điểm thứ hai là sức khỏe. Tuổi thọ của người Việt Nam được nâng lên là 76 tuổi, nhưng quan trọng là sống khỏe. Để sống khỏe, ngoài dinh dưỡng còn rất quan trọng là tập thể thao, làm thế nào để có một cơ thể khỏe mạnh. Chủ đề này giao thoa giữa 2 phần đó. Điểm này rất quan trọng.

Nước ta trước kia còn nghèo, người dân chỉ nghĩ đủ ăn thôi. Bây giờ chúng ta muốn mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn thì việc tập luyện, dinh dưỡng rất quan trọng. Chủ đề này ít được đề cập đến, hi vọng thông qua buổi tọa đàm này chúng tôi có thể chia sẻ nhiều điểm hơn để người dân, không chỉ các VĐV, khi tập luyện cũng biết cách để có chế độ dinh dưỡng tốt. Đó là nền tảng để có một xã hội khỏe mạnh, người dân khỏe mạnh.