Người dân cả nước xuống đường đón Giao thừa Tết Dương lịch 2024

Tối 31/12, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình Countdown (đếm ngược) chào năm mới 2024 gồm: Herbalife Countdown Party - đêm nhạc quy mô tại Hồ Hoàn Kiếm; đêm nhạc Heineken Countdown Party 2024 được tổ chức tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, Đại nhạc hội Mega Grand World Countdown 2024 nằm trong chuỗi sự kiện khai trương tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm Mega Grand World Hà Nội từ ngày 21/12/2023 đến 8/3/2024.

Ngoài ra, Phố đi bộ Hồ Gươm cũng mở cửa trong cả 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch (từ tối 29/12 đến hết ngày 1/1/2024) để phục vụ người dân vui chơi.

Sáng 31/12, Công an quận Hoàn Kiếm và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức họp triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ hội Countdown và giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng 1/1/2024.

Năm nay, tại Hà Nội, chương trình tiếp tục được tổ chức ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm) vào đêm 31/12/2023 kéo dài đến 1h ngày 1/1/2024, dự kiến có khoảng 10 vạn người tham gia.

Lúc 4h ngày 1/1/2024, giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2023 cũng sẽ diễn ra quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Công an quận Hoàn Kiếm và Công an TP Hà Nội đã triển khai hơn 30 chốt, trong đó có những chốt đặc biệt chống dẫm đạp, chỉ mở trong trường hợp xảy ra sự cố. Công an quận Hoàn Kiếm sẽ chỉ đạo phân luồng giao thông từ xa, bố trí các điểm gửi xe để phục vụ Nhân dân. Một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ được thu gọn để phục vụ cho xe cứu hỏa, cứu thương kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đón năm mới 2024, nhiều địa phương cũng rực rỡ với những màn bắn pháo hoa đặc sắc. Trong đó, TP.HCM bắn pháo hoa tại 2 điểm: Điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

TP Hải Phòng lần đầu bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch vào lúc 0h ngày 1/1/2024 tại khu vực Nhà hát thành phố.

Chào năm mới Dương lịch 2024, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, nhiều tình thành trên cả nước cũng tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới như: Khu vực Sân Quần (phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), dự án Regal Legend của chủ đầu tư Regal Group (đường Võ Nguyên giáp, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình), Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An), Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh), khu vực đèo Prenn (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa sau chương trình lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương tại sân vận động Cần Thơ (quận Ninh Kiều).